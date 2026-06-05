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ABD Türkiye’den ithal büyük çaplı kaynaklı boru için telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 05 Haziran 2026 10:19:58 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), Türkiye’den ithal edilen büyük çaplı kaynaklı boruya uygulanan telafi edici vergi için açılan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki inceleme döneminde ilgili üreticilerin ya da ihracatçıların bahsi geçen ürünün ABD’ye satışlarında teşvik aldığını tespit etti.

Bu doğrultuda HDM Çelik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için geçici teşvik oranı %3,37 olarak belirlendi. HDM Spiral Kaynaklı Çelik Boru A.Ş. için de aynı oranda geçici vergi uygulanacak. Bununla birlikte diğer ihracatçılar için teşvik oranı %3,72’de kalırken, 11 şirkete ilişkin inceleme geri çekildi.

Nihai sonucun, ön sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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