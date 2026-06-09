ABD, BAE çıkışlı yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yuvarlak kaynaklı çelik boruya yönelik 1 Aralık 2023-30 Kasım 2024 dönemine ilişkin antidamping incelemesinin ait ön sonuçlarını açıkladı

Bakanlık, Conares Metal Supply Limited’in (Conares) ve THL Tube and Pipe Industries LLC, KHK Scaffolding and Formwork LLC ile Universal Tube and Pipe Industries FZE’den oluşan Universal’in inceleme döneminde söz konusu ürünü normal değerin altından sattığını tespit etti. DOC, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Conares için %3,15 ve Universal için %6,16 olarak ön tespit etti.

Tekil olarak incelenmeyen şirketler için damping marjı %5,50 seviyesinde belirlendi.