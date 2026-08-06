ABD, Güney Kore çıkışlı geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), Güney Kore çıkışlı geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik telafi edici vergi kararının 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan idari incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Güney Koreli geniş çaplı kaynaklı boru üreticilerine ve ihracatçılarına telafi edici vergiye tabi sübvansiyonlar sağlandığını tespit etti. Bu doğrultuda Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. (HSP) için teşvik oranı %1, SeAH Steel Corporation içinse teşvik oranı %0,27 olarak belirlendi.

Ayrı ayrı incelenmeyen dokuz şirkete %1 oranında vergi uygulandı. Söz konusu şirketler AJU Besteel Co., Ltd., Chang Won Bending Co., Ltd., Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd., EEW Korea Co., Ltd., Histeel Co., Ltd., Husteel Co., Ltd., Hyundai RB Co., Ltd. (Shinchang Construction Co., Ltd.), Hyundai Steel Company ve Nexteel Co., Ltd. olarak sıralandı.

İlk soruşturma kapsamında belirlenen diğer tüm şirketlere yönelik vergi oranı %9,29 seviyesinde değişmedi. Ayrıca DOC, inceleme talepleri geri çekilen veya inceleme döneminde kapsama giren ürünlere ilişkin incelenebilir sevkiyatı bulunmayan 16 şirkete yönelik incelemeyi iptal etti.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde (HTSUS) 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000 ve 7305.39.5000 kodları altında yer alıyor.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlanmasını takip eden 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.