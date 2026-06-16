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ABD, Güney Kore çıkışlı kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Salı, 16 Haziran 2026 09:55:45 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore çıkışlı kaynaklı hat borusuna yönelik antidamping vergisi kararına ilişkin 1 Aralık 2023-30 Kasım 2024 dönemini kapsayan incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık zorunlu katılımcı olarak Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. (Hyundai Pipe) ve SeAH Steel Corporation’ı (SeAH) incelemeye aldı ve inceleme döneminde Hyundai Pipe’ın söz konusu ürünleri normal değerin altında sattığını, SeAH’ın ise satmadığını ön tespit olarak belirledi.

Bakanlık Hyundai Pipe için ağırlıklı ortalama damping marjını %1,86, SeAH için ise %0,00 olarak belirledi.

SeAH için hesaplanan oranın sıfır olması nedeniyle, tekil incelemeye tabi tutulmayan beş şirket için incelemeye özel oran, Hyundai Pipe için hesaplanan orana dayanarak %1,86 seviyesinde belirlendi.

Bakanlık ayrıca inceleme döneminde söz konusu ürünün satışını yapmadıkları için 26 şirkete yönelik incelemeyi iptal etti.

Tüm diğer şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjı %4,38 seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Boru Borular G. Kore ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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