ABD Hindistan’dan ithal kaynaklı boruya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 07 Mayıs 2026 17:19:12 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Hindistan’dan ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna yönelik 1 Kasım 2023-31 Ekim 2024 tarihleri kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Suncity Metals & Tubes Private Limited’ın söz konusu ürünü inceleme dönemi içinde ABD’ye normal değerlerin altından sattığını tespit etti ve geçici ortalama ağırlıklı damping marjını %0,96 olarak belirledi.

Bununla birlikte Jindal Saw Limited, Prakash Steelage Ltd., Seth Steelage Private Limited ve Ratnamani Metals & Tubes Ltd.’ye yönelik incelemeler geri çekildi.


