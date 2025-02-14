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ABD ticaret ortaklarına karşılıklı vergiler uygulamaya hazırlanıyor

Cuma, 14 Şubat 2025 10:41:54 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Başkanı Donald Trump, ABD çıkışlı ürünlere vergi uygulayan tüm ticaret partnerlerine yönelik karşılıklı vergi planını resmiyete kavuşturdu. Kanada, AB ve Brezilya, söz konusu vergilerden etkilenmesi beklenen ülkeler arasında yer alıyor.

Trump, ABD’nin uyguladığı vergilerin diğer ülkeler tarafından ABD’ye uygulanan vergilerle aynı seviyeye getirilmesinin yanı sıra katma değer vergisi ve dijital hizmet vergisi gibi önlemlerin de dikkate alınması talimatını verdi. ABD’nin AB’den ithal araçlara yalnızca %2,5 oranında vergi uygulamasına rağmen AB’nin ABD’den ithal araçlara uyguladığı vergi oranının %10 olduğu örneği verildi. Bununla birlikte Kanada ve Fransa’nın ABD’li şirketlerden her yıl ayrı ayrı 500 milyon $ dijital hizmet vergisi topladığı ancak ABD’nin yabancı şirketlere böyle bir uygulamasının olmadığı vurgulandı.

Bu sayede ABD, küresel ticarette eşitliği sağlamayı ve 2024 yılında 1 trilyon $’ı aşan yıllık mal ticaretindeki açığı düşürmeyi hedefliyor. Öte yandan yeni duyurulan karşılıklı vergilerin ABD’li işçileri ön plana koyacağı, ABD’nin sanayinin her alanında rekabet gücünü artıracağı ve hem ekonomik hem de ulusal güvenliğini destekleyeceği belirtiliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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