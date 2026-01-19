ABD Tayvan’dan ithal paslanmaz sac ve rulo şeride yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan’dan ithal paslanmaz sac ve rulo şeride yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 döneminde bazı üreticilerin veya ihracatçıların bahsi geçen ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. İnceleme doğrultusunda Yieh United Steel Company’nin (YUSCO) söz konusu dönem içinde ABD’ye sevkiyat yapmadığı bulundu.

Shiner Steel International Ltd ve Yuan Long Stainless Steel Ltd için ağırlıklı ortalama damping marjları ön sonuçlara paralel olarak %21,10 seviyesinde belirlendi.