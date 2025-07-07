ABD Tayvan’dan ithal paslanmaz sac ve rulo şeride geçici antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan’dan ithal paslanmaz sac ve rulo şeride uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemde Tayvanlı üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını Shiner Steel International Ltd. ve Yuan Long Stainless Steel Ltd. için %21,10 oranında belirledi.

Buna ek olarak bakanlık söz konusu dönemde ABD’ye paslanmaz sac ve rulo şerit ihraç etmediği tespit edilen Yieh United Steel Company’ye (YUSCO) yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonucun, ön sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.