 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Tayvan’dan ithal paslanmaz sac ve rulo şeride geçici antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 07 Temmuz 2025 11:52:01 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan’dan ithal paslanmaz sac ve rulo şeride uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemde Tayvanlı üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını Shiner Steel International Ltd. ve Yuan Long Stainless Steel Ltd. için %21,10 oranında belirledi.

Buna ek olarak bakanlık söz konusu dönemde ABD’ye paslanmaz sac ve rulo şerit ihraç etmediği tespit edilen Yieh United Steel Company’ye (YUSCO) yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonucun, ön sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Assofermet: İtalya'da hurda fiyatları Haziran ayında dalgalandı, talep zayıf

07 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 27. Hafta, 2025

04 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya üç ülkeden ithal sıcak haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping soruşturması başlattı

03 Tem | Çelik Haberler

Çin paslanmaz çelik ithalatına uygulanan antidamping vergisini 5 yıl süreyle uzattı

03 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları değişmedi veya biraz arttı, satışlar halen zayıf

02 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay

01 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde yıllık %10,36 arttı

01 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’ın paslanmaz çelik tüketimi 2024-25 mali yılında %8 arttı

30 Haz | Çelik Haberler

Brezilya Türkiye'den paslanmaz çelik ithalatında hile tespit etti

26 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 26. Hafta, 2025

26 Haz | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis