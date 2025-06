ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çubuğa yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal paslanmaz çubuğa yönelik 1 Şubat 2023 ve 31 Ocak 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bahsi geçen dönem içinde inceleme kapsamındaki bazı Hint üreticilerin söz konusu malzemeyi normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Ortalama ağırlıklı damping marjı Atlas Stainless Corporation Private Limited, Astrabright LLP., Bahubali Steel Industries, Eurostahl Tech LLP, Venus Metal Corporation, Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Precision Metals, Hindustan Inox Ltd. ve Sieves Manufacturers (India) Pvt. Ltd için %30,92, Ambica Steels Limited, Astrabite LLP, Laxcon Steels Limited ile iştirakleri, Ocean Steels Private Limited, Metlax International Private Limited, Parvati Private Limited, Mega Steels Private Limited ve Meltroll Engineering Pvt. Ltd için %15,46 ve Aamor Inox Limited için %0 olarak belirlendi.

Bununla birlikte bahsi geçen ürünün satışını yapmadıkları için Bhansali Bright Bars ve Chandan Steels Limited Ltd.’ye yönelik inceleme geri çekildi.

Nihai sonucun, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.