 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çubuğa yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 12 Haziran 2025 16:07:52 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal paslanmaz çubuğa yönelik 1 Şubat 2023 ve 31 Ocak 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bahsi geçen dönem içinde inceleme kapsamındaki bazı Hint üreticilerin söz konusu malzemeyi normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Ortalama ağırlıklı damping marjı Atlas Stainless Corporation Private Limited, Astrabright LLP., Bahubali Steel Industries, Eurostahl Tech LLP, Venus Metal Corporation, Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Precision Metals, Hindustan Inox Ltd. ve Sieves Manufacturers (India) Pvt. Ltd için %30,92, Ambica Steels Limited, Astrabite LLP, Laxcon Steels Limited ile iştirakleri, Ocean Steels Private Limited, Metlax International Private Limited, Parvati Private Limited, Mega Steels Private Limited ve Meltroll Engineering Pvt. Ltd için %15,46 ve Aamor Inox Limited için %0 olarak belirlendi.

Bununla birlikte bahsi geçen ürünün satışını yapmadıkları için Bhansali Bright Bars ve Chandan Steels Limited Ltd.’ye yönelik inceleme geri çekildi.

Nihai sonucun, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 24. Hafta, 2025

12 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları daha da düştü

11 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay

10 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Assofermet: İtalya çelik piyasasında artan endişeler nedeniyle Mayıs ayı görünümü belirsizliğini korudu

10 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 23. Hafta, 2025

05 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

ABD Belçika’dan ithal paslanmaz rulo levhaya vergi getirmedi

05 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe gevşedi

04 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Ashry Steel yeni paslanmaz çelik tesisi kuracak

04 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları değişmedi

03 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 22. Hafta, 2025

29 May | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis