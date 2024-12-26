ABD Tayvan’dan ithal paslanmaz çelik sac ve şeride yönelik antidamping soruşturmasının nihai sonucunu açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Tayvan’dan ithal paslanmaz çelik sac ve şeride uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bahsi geçen dönem içinde bazı Tayvanlı üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Yieh Trading Corporation ve diğer dört şirket için ön sonuçlarla aynı doğrultuda kalarak %21,10 oranında belirledi. Bununla birlikte iki şirketin inceleme dönemi içinde sevkiyat yapmadıkları iddiası kabul edildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7219.13.00.31, 7219.13.00.51, 7219.13.00.71, 7219.13.00.81, 7219.14.00.30, 7219.14.00.65, 7219.14.00.90, 7219.32.00.05, 7219.32.00.20, 7219.32.00.25, 7219.32.00.35, 7219.32.00.36, 7219.32.00.38, 7219.32.00.42, 7219.32.00.44, 7219.33.00.05, 7219.33.00.20, 7219.33.00.25, 7219.33.00.35, 7219.33.00.36, 7219.33.00.38, 7219.33.00.42, 7219.33.00.44, 7219.34.00.05, 7219.34.00.20, 7219.34.00.25, 7219.34.00.30, 7219.34.00.35, 7219.35.00.05, 7219.35.00.15, 7219.35.00.30, 7219.35.00.35, 7219.90.00.10, 7219.90.00.20, 7219.90.00.25, 7219.90.00.60, 7219.90.00.80, 7220.12.10.00, 7220.12.50.00, 7220.20.10.10, 7220.20.10.15, 7220.20.10.60, 7220.20.10.80, 7220.20.60.05, 7220.20.60.10, 7220.20.60.15, 7220.20.60.60, 7220.20.60.80, 7220.20.70.05, 7220.20.70.10, 7220.20.70.15, 7220.20.70.60, 7220.20.70.80, 7220.20.80.00, 7220.20.90.30, 7220.20.90.60, 7220.90.00.10, 7220.90.00.15, 7220.90.00.60, ve 7220.90.00.80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.