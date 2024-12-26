 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Tayvan’dan ithal paslanmaz çelik sac ve şeride yönelik antidamping soruşturmasının nihai sonucunu açıkladı

Perşembe, 26 Aralık 2024 11:24:48 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Tayvan’dan ithal paslanmaz çelik sac ve şeride uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bahsi geçen dönem içinde bazı Tayvanlı üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Yieh Trading Corporation ve diğer dört şirket için ön sonuçlarla aynı doğrultuda kalarak %21,10 oranında belirledi. Bununla birlikte iki şirketin inceleme dönemi içinde sevkiyat yapmadıkları iddiası kabul edildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7219.13.00.31, 7219.13.00.51, 7219.13.00.71, 7219.13.00.81, 7219.14.00.30, 7219.14.00.65, 7219.14.00.90, 7219.32.00.05, 7219.32.00.20, 7219.32.00.25, 7219.32.00.35, 7219.32.00.36, 7219.32.00.38, 7219.32.00.42, 7219.32.00.44, 7219.33.00.05, 7219.33.00.20, 7219.33.00.25, 7219.33.00.35, 7219.33.00.36, 7219.33.00.38, 7219.33.00.42, 7219.33.00.44, 7219.34.00.05, 7219.34.00.20, 7219.34.00.25, 7219.34.00.30, 7219.34.00.35, 7219.35.00.05, 7219.35.00.15, 7219.35.00.30, 7219.35.00.35, 7219.90.00.10, 7219.90.00.20, 7219.90.00.25, 7219.90.00.60, 7219.90.00.80, 7220.12.10.00, 7220.12.50.00, 7220.20.10.10, 7220.20.10.15, 7220.20.10.60, 7220.20.10.80, 7220.20.60.05, 7220.20.60.10, 7220.20.60.15, 7220.20.60.60, 7220.20.60.80, 7220.20.70.05, 7220.20.70.10, 7220.20.70.15, 7220.20.70.60, 7220.20.70.80, 7220.20.80.00, 7220.20.90.30, 7220.20.90.60, 7220.90.00.10, 7220.90.00.15, 7220.90.00.60, ve 7220.90.00.80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 52. Hafta, 2024

26 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

AB Vietnamlı Lam Khang’dan ithal paslanmaz soğuk rulo sacı vergiden muaf tuttu

23 Ara | Çelik Haberler

Hint SSTL katma değerli mamul üretimine başladı

20 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 51. Hafta, 2024

19 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretti

17 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Outokumpu Avrupa’daki son olumsuz gelişmeler nedeniyle AVFÖK’ünün dördüncü çeyrekte düşmesini bekliyor

16 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta, 2024

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Assofermet: Avrupa çelik sektöründe talep durgun, 2025 yılı belirsiz

11 Ara | Çelik Haberler

Acerinox Malezyalı bağlı kuruluşu Bahru Stainless’ın satışını tamamladı

10 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 49. Hafta, 2024

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis