ABD Güney Kore’den ithal paslanmaz sac ve rulo şeride yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal paslanmaz sac ve rulo şeride yönelik 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde Güney Kore merkezli bazı üreticilerin söz konusu dönemde teşvik aldığını tespit etti. Nihai teşvik oranları Hyundai BNG Steel Co., Ltd. için %0,57, Hyundai Steel Company için %2,47 ve Geumok Tech. Co., Ltd. için %17,04 oranlarında belirlendi. İncelemenin ön sonuçlarına göre teşvik oranları Hyundai BNG Steel Co., Ltd. için %0,05, Hyundai Steel Company için %0,76 ve Geumok Tech. Co., Ltd. için %15,57 olmuştu.

Bununla birlikte bakanlık Samsung STS Co., Ltd.’ye yönelik incelemeyi bahsi geçen dönemde söz konusu ürünü ihraç etmediği için sonlandırdı.