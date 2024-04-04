﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Güney Kore’den ithal paslanmaz sac ve şeride yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 04 Nisan 2024 11:37:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal paslanmaz çelik sac ve şeride uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Güney Koreli üretici Korinox’un normal değerlerin altında satış yaptığı, DK Corporation, Dongbu Steel Co., Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Hyundai Steel Company, KG Dongbusteel Co., Ltd., POSCO, POSCO International Corp., Taihan Electric Wire Co., Ltd., ve Topco Global’in ise normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Korinox için %58,79 olarak belirledi.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 14. Hafta, 2024

04 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla yatay, bazı bölgelerde düşüşler görüldü

03 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay, vadeli fiyatlar yükseldi

02 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde yıllık %9,32 arttı

01 Nis | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 13. Hafta, 2024

28 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla düştü

28 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları düştü

26 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 12. Hafta, 2024

21 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe düştü

20 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay

19 Mar | Yassı Ürünler ve Slab