ABD Güney Kore’den ithal paslanmaz sac ve şeride yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 04 Nisan 2024 11:37:43 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal paslanmaz çelik sac ve şeride uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Güney Koreli üretici Korinox’un normal değerlerin altında satış yaptığı, DK Corporation, Dongbu Steel Co., Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Hyundai Steel Company, KG Dongbusteel Co., Ltd., POSCO, POSCO International Corp., Taihan Electric Wire Co., Ltd., ve Topco Global’in ise normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Korinox için %58,79 olarak belirledi.