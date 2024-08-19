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ABD Tayvan’dan ithal paslanmaz çelik sac ve şeride geçici antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 19 Ağustos 2024 13:43:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan’dan ithal paslanmaz çelik sac ve şeride yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemde bazı Tayvanlı üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Yieh Trading Corporation, Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Ta Chen Stainless Pipe Company Ltd., Tang Eng Iron Works Company, Ltd. ve Yu Ting Industries Co., Ltd. için %21,10 olarak belirledi.

Bununla birlikte bakanlık, söz konusu dönemde ABD’ye paslanmaz çelik sac ve şerit ihraç etmediği tespit edilen Lien Kuo Metal Industries Co., Ltd. ve S More Steel Materials Co., Ltd.’ye yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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