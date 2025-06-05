ABD Belçika’dan ithal paslanmaz rulo levhaya vergi getirmedi

ABD Ticaret Bakanlığı, Belçika’dan ithal paslanmaz rulo levhaya yönelik 1 Mayıs 2023 ve 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bahsi geçen dönem içinde Aperam Stainless Belgium NV’nin (ASB) söz konusu malzemeyi normal değerlerin altından satmadığı tespit etti ve şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %0 olarak belirledi. Bununla birlikte inceleme döneminde bahsi geçen ürünü satmadıkları için ArcelorMittal Genk, Fenixs Steel NV, Helaxa BVBA ve Industeel Belgium için inceleme geri çekildi.

Nihai sonucun, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.