 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Belçika’dan ithal paslanmaz rulo levhaya vergi getirmedi

Perşembe, 05 Haziran 2025 10:44:15 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Belçika’dan ithal paslanmaz rulo levhaya yönelik 1 Mayıs 2023 ve 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bahsi geçen dönem içinde Aperam Stainless Belgium NV’nin (ASB) söz konusu malzemeyi normal değerlerin altından satmadığı tespit etti ve şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %0 olarak belirledi. Bununla birlikte inceleme döneminde bahsi geçen ürünü satmadıkları için ArcelorMittal Genk, Fenixs Steel NV, Helaxa BVBA ve Industeel Belgium için inceleme geri çekildi.

Nihai sonucun, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Belçika ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 23. Hafta, 2025

05 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe gevşedi

04 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Ashry Steel yeni paslanmaz çelik tesisi kuracak

04 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları değişmedi

03 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 22. Hafta, 2025

29 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD üç ülkeden ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna yönelik antidamping vergilerini kaldırmadı

29 May | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal yuvarlak östenitli basınç borusuna vergi uygulamaya devam edecek

29 May | Çelik Haberler

Outokumpu yeşil çeliği ile su teknolojilerinin karbonsuzlaşmasına yardımcı olacak

29 May | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla aşağı yönlü

28 May | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay, nikel fiyatları yukarı yönlü

27 May | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis