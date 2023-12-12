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ABD Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

Salı, 12 Aralık 2023 14:21:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik 1 Temmuz 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Tayvanlı China Steel Corporation ve diğer 7 şirketin normal değerlerin altında satış yaptığı ancak Xxentria Technology Materials Company’nin ise söz konusu dönemde hiç korozyona dayanıklı çelik sevkiyatı gerçekleştirmediği tespit edildi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını China Steel Corporation ve diğer 7 şirket için %0,71 olarak belirledi.

Nihai antidamping vergilerinin 8 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000 ve 7212.60.0000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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