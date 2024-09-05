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ABD Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 05 Eylül 2024 14:06:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemde bazı Tayvanlı üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Prosperity Tieh Enterprises Co., Ltd ile Great Grandeul Steel Company Limited (Samoa) için %1,63 ve Sheng Yu Steel Co için ise sıfır olarak belirledi.

Bununla birlikte bakanlık, söz konusu dönemde ABD’ye korozyona dayanıklı çelik ihraç etmediği tespit edilen China Steel Corporation, Chung Hung Steel Corporation, Great Fortune Steel Co., Ltd., Great Grandeul Steel Co., Ltd., Great Grandeul Steel Corporation ve Xxentria Technology Materials Company Ltd.’ye yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000 ve 7212.60.0000 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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