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ABD Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 11 Ağustos 2022 11:35:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan’dan ithal belirli korozyona dayanıklı çelik ürünlere uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Tayvanlı üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık Synn Industrial Co. Ltd.’nin söz konusu dönemde korozyona dayanıklı çelik sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti, ancak şirkete yönelik inceleme iptal edilmeyecek.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Prosperity Tieh Enterprise için %6,46, Sheng Yu Steel için %5,83 ve Yieh Phui Enterprise için %4,63 oranlarında belirledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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