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ArcelorMittal Building Solutions Georgia’da tesis yatırımıyla Kuzey Amerika pazarına giriyor

Perşembe, 11 Haziran 2026 11:46:51 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal Building Solutions, Kuzey Amerika genel merkezini ve yeni üretim tesisini ABD’nin Georgia eyaletindeki Macon-Bibb County bölgesinde kurmayı planladığını duyurdu.

Proje kapsamında ilk aşamada yaklaşık 57 milyon $ yatırım yapılacağı ve 70’e varan kişiye istihdam sağlanacağı ifade edildi. Ayrıca önümüzdeki yıllarda ilave 50 milyon $’a varan yatırım yapılmasının ve 70’e varan ek istihdam sağlanmasının planlandığı da bildirildi.

Yatırımla Kuzey Amerika pazarına giriş yapılıyor

ArcelorMittal Building Solutions CEO’su Jean Christophe Kennel, söz konusu yatırımın şirketin Kuzey Amerika pazarına girişini temsil ettiğini ve lojistik, imalat sanayi ve veri merkezi altyapılarındaki büyümenin ileri yapı çözümlerine yönelik talebi artırdığını dile getirdi.

Kennel, tesisin çeşitli yapı uygulamalarında kullanılacak yalıtımlı paneller üretmek için gelişmiş üretim teknolojilerinden yararlanacağını ve şirketin müşterilerine daha hızlı, güvenilir ve yüksek kaliteli hizmet sunmasını sağlayacağını vurguladı.

ABD’deki mevcut faaliyetler genişletilecek

Yeni tesisle birlikte ArcelorMittal’in ABD’deki mevcut faaliyetlerini daha da genişleteceği aktarıldı. Şirketin dokuz eyalette çelik üretimi, bitirme, imalat, araştırma-geliştirme ve satış alanlarında faaliyet gösteren ve 3.200’den fazla kişiyi istihdam eden operasyonlarının bulunduğu paylaşıldı.

Yeni genel merkez, üretim tesisi ve eğitim merkezinin inşasına 2026 yılının ikinci yarısında başlanması planlanırken, gerekli izinlerin alınmasının ardından faaliyetlerin 2027 yılının ikinci yarısında başlamasının öngörüldüğüne dikkat çekildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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