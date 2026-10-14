ABD SKDM'nin üreticiler ve ihracatçılar üzerindeki etkilerini inceleyecek

ABD Ticaret Temsilciliği, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) ABD'li üreticiler, çalışanlar, ihracat faaliyetleri ve AB ile genel ticaret üzerindeki mevcut ve olası etkilerini değerlendirmek amacıyla kamuoyu görüşünü almaya başladığını duyurdu.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından SKDM ile bağlantılı maliyetler, yasal gereklilikler ve pazara erişimde karşılaşılan zorluklar hakkında görüş talep edildiği belirtildi. Aynı zamanda süreçte AB'nin SKDM'yi çelik ve alüminyumun yoğun olarak kullanıldığı ilave son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletme önerisinin olası etkilerinin de değerlendirileceği ifade edildi.

SKDM'ye uyum maliyetleri ve rekabet dezavantajlarına ilişkin bilgi talep ediliyor

SKDM'nin ABD'li şirketleri AB'li üreticiler veya üçüncü ülkelerdeki tedarikçiler karşısında rekabet açısından dezavantajlı duruma düşürüp düşürmediği ya da ABD'li şirketlere avantaj sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgi talep edildiği dile getirildi. Ayrıca ilave uyum maliyetleri, üretim süreçlerindeki değişiklikler, pazara erişimin azalması, satışlarda yaşanan kayıplar ve istihdam üzerindeki etkilere ilişkin somut verilerin istendiği de aktarıldı.

Sunulacak görüşlerin ekonomik analizleri, ticaret değerlerini, etkilenen ürünleri ve SKDM'de yapılabilecek değişikliklere yönelik önerileri içerebileceği vurgulandı. Aynı zamanda SKDM'nin ticaret engeli oluşturup oluşturmadığı ve ABD'li üreticiler ile ihracat üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla herhangi bir yaptırım uygulanmasının uygun olup olmayacağı konusunda görüş istendiğine de dikkat çekildi. Toplanan bilgilerin, SKDM ve mekanizmanın genişletilmesi önerisine ilişkin ABD hükümeti ile AB arasında yürütülecek görüşmelere katkı sağlayacağı kaydedildi.