ABD Senatosu 1 trilyon $’lık altyapı yasa tasarısını kabul etti

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 10:08:47 (GMT+3) | San Diego

Kötüleşen yollar ile köprülerin yeniden yapılması beraberinde iklim değişikliği ve geniş bant girişimlerinin finanse edilmesini amaçlayan 1 trilyon $’lık altyapı yasa tasarısının ABD Senatosu’ndan geçtiği duyuruldu.

Söz konusu yasa tasarısı, ülke genelinde altyapı projelerine 550 milyar $, yüksek hızlı internet erişiminin genişletilmesine 65 milyar $, elektrik şebekesinin yenilenmesine 73 milyar $ ve yollar, köprüler ile diğer projelere 110 milyar $ federal harcama yapılmasını kapsıyor.

69’a 30 oy ile Senato’dan geçen yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’ne gönderilecek. Ancak, ABD basınında yer alan haberlerde, Senato, yasa tasarısına dahil edilmeyen iklim değişikliği, sağlık hizmetleri, eğitim ve ücretli izin gibi politikaların yer aldığı 3,5 trilyon $’lık ayrı bir yasa tasarısını kabul etmediği müddetçe Demokratların altyapı yasa tasarısının lehine oy kullanmayacağı bildirildi.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü’nün Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde ekonomik büyümeyi ve istihdamı artıracak iki partili yasa tasarısını geçirdiği için Senato’yu tebrik ediyoruz. Söz konusu yasa tasarısının kabul edilmesiyle birlikte, ülkemizin yollarına, köprülerine, toplu taşıma sistemlerine ve diğer başlıca altyapı projelerine geç kaldığımız yatırımları yapmaya bir adım daha yaklaştık. Yasa tasarısını Başkan’ın onayına en kısa sürede sunmak için Temsilciler Meclisi ile birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz,” sözlerine yer verdi.