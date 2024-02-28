ABD Rus üreticiler Mechel, TMK ve SUEK’i yaptırım listesine aldı

Çarşamba, 28 Şubat 2024 17:03:54 (GMT+3) | İstanbul

ABD geçtiğimiz hafta Rus çelik üreticisi Mechel, boru üreticisi TMK ile TMK’nın tüm bağlı kuruluşları ve kömür madencisi SUEK’i yaptırım listesine dahil etti. Ayrıca İngiltere de söz konusu şirketlere aynı yaptırımları getirdiğini açıkladı.

NLMK hariç Rus çelik üreticilerinin neredeyse tamamı Batı ülkelerinin yaptırım listesinde bulunuyor. Kaynaklar, hammadde üreticilerine yaptırım uygulanmasının nadir görülen bir durum olduğunu ifade ediyor. Birkaç tüccar, SUEK’in ürettiği koklaşabilir taş kömürünün büyük bir kısmını Batı yaptırımlarının etkisinin daha az görüldüğü Asya piyasalarına satıyor olmasına rağmen alınan son kararın daha fazla kısıtlamayı da beraberinde getirebileceğini ifade ediyor. SUEK’in yaptırım listesine dahil edilmesinin ana sebebinin şirketin kendi altyapısını yalnızca hammadde taşımacılığında değil çoğunlukla Rusya Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanması olduğu belirtiliyor.

Yaptırımların bahsi geçen çelik üreticileri üzerindeki etkisinin az olması bekleniyor. Mechel üretiminin %75-80’ini iç piyasaya satarken, TMK’nın yerel pazar payı daha yüksek.