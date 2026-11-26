ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), imalat sektörlerindeki yapısal kapasite ve üretim fazlasına ilişkin 301. Madde kapsamında yürütülen soruşturmaların ardından 14 ekonomiden yapılan ithalata yönelik ilave vergi önerilerini açıkladı. Halihazırda 232. Madde vergilerine tabi olan çelik ürünleri, önerilen tedbirlerden büyük ölçüde muaf tutuldu.

11 Mart 2026 tarihinde başlatılan soruşturmalar sonucunda söz konusu ekonomilerin sanayi politikalarının ve uygulamalarının makul olmadığı ve ABD ticaretini kısıtladığı, dolayısıyla 1974 tarihli Ticaret Kanunu'nun 301. Maddesi kapsamında tedbir alınması gerektiği sonucuna varıldı.

232. Madde vergilerine tabi çelik ürünleri muaf tutulacak

USTR tarafından yayımlanan ön bildirimlere göre önerilen muafiyetler, halihazırda 232. Madde vergilerine tabi olan çelik ürünlerini ve türevlerinin yanı sıra belirli aglomerat demir cevherlerini ve konsantrelerini kapsıyor. Buna göre söz konusu çelik ürünleri mevcut 232. Madde vergilerine tabi olmaya devam edecek ancak önerilen 301. Madde tedbirleri kapsamında ilave vergiye tabi olmayacak.

Öneriler, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Vietnam ve AB gibi başlıca çelik üreticilerinin de aralarında bulunduğu 14 ekonomiyi kapsarken, Çin dışındaki ekonomiler için önerilen vergi oranları %35'e kadar çıkıyor.

Çin'den yapılan çelik ithalatına ilişkin belirsizlik sürüyor

Diğer 13 ekonomiye ilişkin bildirimlerin aksine Çin'e yönelik bildirimde 232. Madde vergilerine tabi olan çelik ürünlerine genel bir muafiyet tanınacağı açıkça belirtilmedi. Bu durum Çin'den yapılan çelik ithalatının ilave vergilere tabi olup olmayacağına ilişkin belirsizliğin sürmesine yol açıyor.

Temsilcilik çelik sektörünü yapısal kapasite ve üretim fazlasından etkilenen sektörler arasında gösterirken, önerilen tedbirlerin piyasadaki rekabeti bozan unsurları ortadan kaldırmayı ve ABD'li üreticilerin rekabet gücünü artırmayı amaçladığını belirtti.

Nihai vergi tedbirleri kamuoyu görüşlerinin ardından belirlenecek

İlgili taraflar 5 Ocak 2027 tarihine kadar yazılı görüşlerini sunabilecek. Kamuya açık oturumların ise 25 Ocak tarihinde başlaması planlanıyor. Önerilen vergiler ve muafiyetler henüz kesinleşmedi.