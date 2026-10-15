ABD, Japonya çıkışlı sıcak haddelenmiş çelik ürünlere yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlere uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Nippon Steel Corporation, Nippon Steel Nisshin Co., Ltd. ve Nippon Steel Trading Corporation'ın (birlikte Nippon Steel) inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerin altında sattığını, Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.'nin (Tokyo Steel) ise normal değerin altında satış yapmadığını belirledi. Bu doğrultuda ağırlıklı ortalama damping marjı Nippon Steel için %13,96, Tokyo Steel için ise %0 olarak belirlendi.

Tekil incelemeye seçilmeyen JFE Steel Corporation, JFE Shoji Trade Corporation, JFE Shoji Corporation, Honda Trading Corporation, Marubeni-Itochu Steel Inc., Tetsusho Kayaba Corporation ve Toyo Corporation için vergi oranı %13,96 olarak belirlendi.

Ön sonuçlarda ağırlıklı ortalama damping marjları Nippon Steel için %13,07 ve Tokyo Steel için %0, incelemeye özgü vergi oranı ise %13,07 olarak belirlenmişti.

Diğer tüm şirketler için geçerli vergi oranı %5,58 seviyesinde yer alıyor.