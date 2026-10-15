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ABD, Japonya çıkışlı sıcak haddelenmiş çelik ürünlere yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 15 Ekim 2026 10:35:22 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlere uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Nippon Steel Corporation, Nippon Steel Nisshin Co., Ltd. ve Nippon Steel Trading Corporation'ın (birlikte Nippon Steel) inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerin altında sattığını, Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.'nin (Tokyo Steel) ise normal değerin altında satış yapmadığını belirledi. Bu doğrultuda ağırlıklı ortalama damping marjı Nippon Steel için %13,96, Tokyo Steel için ise %0 olarak belirlendi.

Tekil incelemeye seçilmeyen JFE Steel Corporation, JFE Shoji Trade Corporation, JFE Shoji Corporation, Honda Trading Corporation, Marubeni-Itochu Steel Inc., Tetsusho Kayaba Corporation ve Toyo Corporation için vergi oranı %13,96 olarak belirlendi.

Ön sonuçlarda ağırlıklı ortalama damping marjları Nippon Steel için %13,07 ve Tokyo Steel için %0, incelemeye özgü vergi oranı ise %13,07 olarak belirlenmişti.

Diğer tüm şirketler için geçerli vergi oranı %5,58 seviyesinde yer alıyor.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 6 mm
Genişlik 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,3 - 20 mm
Genişlik 1.000 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi TERRATEK METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 25 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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