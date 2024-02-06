ABD inşaat sektöründe Ocak ayında 11.000 yeni işçi göreve başladı

Salı, 06 Şubat 2024 10:03:49 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada Ocak ayında birçok bölgede projelerin ertelenmesine neden olan soğuk ve fırtınalı havalara rağmen 11.000 işçinin iş başı yaptığı ifade edildi. Birlik yetkilileri şirketlerin maaşları artırdığını ve daha fazla işçi almak için farklı yöntemler izlediğini belirtti.

Ocak ayında istihdam, Aralık ayına kıyasla 11.000 artışla 8.137.000 seviyesinde yer aldı. Sektör, geçtiğimiz 12 ay içinde yıllık %2,7 artışla toplam 216.000 yeni iş imkanı yarattı. Konut inşaat şirketlerinde istihdam Ocak ayında 2.700, son 12 ayda ise 60.100 kişi artarken konut dışı inşaat sektöründe aylık 7.600 artış görüldü ve aynı dönemde 155.100 kişi istihdam edildi.

Aralık ayında sektörde inşaat işçileri gibi sahada çalışan işçilerin ve çoğu ofis çalışanının saatlik kazançları yıllık %5,3 artışla 35,21$’a çıktı. İnşaat işçilerinin saatlik ücretleri özel sektörde üretim alanındaki çalışan ücretlerinin yaklaşık %19 üzerinde oldu.

Aralık ayının sonunda inşaat sektöründeki mevsim etkilerinden arındırılmamış iş imkanı sayısı 374.000 olurken müteahhitlerin bulabildiklerinden daha fazla işçi almaya çalıştığı görüldü. Projelere yapılan harcamalar aynı ayda aylık %0,9 ve yıllık %14 artışla 2,1 trilyon $ seviyesinde kaydedildi.