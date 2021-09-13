ABD inşaat sektöründe maliyetler Ağustos ayında üst üste yedi ay çift haneli artış gösterdi

Pazartesi, 13 Eylül 2021 10:58:17 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC), inşaat sektöründe, inşaat malzemelerinin fiyatlarının, Ağustos ayında da artmaya devam ettiğini ve pek çok firmanın, söz konusu malzemeleri zamanında teslim almakta zorluklar yaşadığını belirtti.

Birlik yetkilileri, tedarik zincirinin tamamını etkileyen ve fiyat artışlarına neden olan zorluklara müdahale etmesi için Washington yönetimine çağrıda bulundu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “İnşaat malzemeleri, Ağustos ayında, üst üste yedi ay çift haneli artış göstermiş oldu. Bunun yanı sıra, müteahhitler, artan maliyetleri, müşterilere yansıtmakta zorlanıyor,” açıklamasını yaptı.

Simonson, konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksinin son on iki ayda %5,6 artış gösterdiğini; söz konusu artışın, üreticiler ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının inşaat malzemelerine yansıttığı %20,6’lık artışın küçük bir kısmını oluşturduğunu belirtti.

Her inşaat türünde kullanılan malzemelerin satış fiyatlarında çift haneli artışlar görüldüğü ifade edildi. Çelik mamullerine yönelik üretici fiyat endeksi, 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %123 arttı. Kereste ve kontrplak için üretici fiyat endeksi, son on iki aylık süreçte %15,9 artış gösterdi. Bakır ve pirinç alaşım için üretici fiyat endeksi %45,3, alüminyum alaşım için üretici fiyat endeksi %35,1 artış kaydetti. Bununla birlikte, plastik inşaat malzemeleri endeksi %29,6; alçıpan gibi alçı taşı ürünleri endeksi %22,9; yalıtım malzemeleri endeksi %17,2; asfalt-zift çatı kaplama ve dış cephe kaplama endeksi %15,8 arttı.

Malzeme maliyetlerindeki artışın yanında, ulaşım ve yakıt maliyetlerinde de yükselişler görüldü. Kamyonla yük taşımacılığı endeksi %14,1 artış gösterdi. Müteahhitlerin, kamyonlarını ve arazi ekipmanlarını çalıştırmak için doğrudan ödediği yakıt maliyetleri ve nakliye fiyatlarındaki ekstralar da artış kaydetti.

Birlik yetkilileri, geçtiğimiz hafta yayımladıkları araştırmada, müteahhitlerin büyük bir çoğunluğunun, birçok inşaat malzemesinin sevkiyatlarında gecikmeler yaşadığını ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca, tedarik zincirinin iyileştirilmesi ve başlıca inşaat malzemelerine yönelik vergilerin kaldırılması dahil olmak üzere fiyat artışlarına müdahale etmesi için Biden yönetimine çağrıda bulundu.

AGC CEO’su Stephen E. Sandherr, “Müteahhitler, malzemeleri ne zaman teslim alacaklarını tahmin etmekte git gide zorlandıkları halde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor. Vergiler gibi başlıca malzemelerin fiyatlarında suni artışa neden olan gereksiz önlemleri kaldırmak, enflasyonun ve belirsizliğin yarattığı maliyet artışını karşılamakta zorlanan işverenlere yardımcı olacak,” şeklinde konuştu.