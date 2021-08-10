ABD inşaat sektöründe istihdam üst üste üç ay düşüşün ardından Temmuz’da artış gösterdi

Salı, 10 Ağustos 2021 11:18:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada, ABD inşaat sektörü istihdamının bu yılın Haziran ve Temmuz ayları arasında 11.000 arttığı belirtildi.

Birlik yetkilileri, konut dışı inşaat sektörünün özellikle altyapı projeleri dahil olmak üzere projelere olan talebin azalmasından olumsuz etkilendiğini söylerken, iki partili yeni altyapı yasa tasarısının geçirilmesi için Kongre’ye çağrıda bulundu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Müteahhitler, artan malzeme maliyetlerinden, uzun veya belirsiz teslimat sürelerinden ve proje sahiplerinin inşaata başlama konusunda çekimser kalmasından dolayı sıkıntıya girdi. Toparlanma, özelikle altyapı çalışmaları sektöründe yavaş ilerliyor,” şeklinde konuştu.

Söz konusu ayda, inşaat sektörü istihdamı, üst üste üç ay kaydedilen düşüşün ardından Haziran ayına kıyasla 11.000 artışla 7.421.000 seviyesinde yer aldı. Ancak, konut inşaatı sektörü toparlanma gösterirken, konut dışı inşaat ve altyapı inşaat firmaları işten çıkarmalara devam etti.

Konut inşaatı firmaları Temmuz ayında 8.300 kişi daha istihdam etti. Konut inşaatı firmaları, 2020 yılının Şubat ayından bu yana 58.500 veya %2 daha fazla işçi istihdam etti.

Temmuz ayında, konut dışı inşaat firmaları 2.500 kişiyi işten çıkardı. Altyapı çalışmalarını en çok kapsayan ağır çelik konstrüksiyon ve mühendislik firmalarının istihdamı ise 2.100 düştü. Pandeminin başladığı 2020 yılının Şubat-Nisan döneminde yaşanan geniş kapsamlı işten çıkarmaların ardından altyapı firmaları, iş kayıplarının yalnızca %37’sini, konut dışı inşaat yaklaşık %60’ını ve tarım dışı istihdam ise %75’ini geri alabildi.

Simonson, çok sayıda malzemenin fiyatlarının aşırı bir artış gösterdiğini ve proje sahalarına yönelik üretim ile teslimat sürelerinin çok uzadığını kaydetti. Söz konusu sorunlar nedeniyle inşaat sektöründe daha az işçi istihdam edilirken, proje sahiplerinden bazılarının projelerin başlangıcını ertelemesi, sektördeki istihdamın olumsuz etkilenmesine yol açtı.

Birlik yetkilileri, yeni altyapı yasa tasarısının, pek çok altyapı projesi için federal hükümet yatırımlarını artırarak konut dışı inşaat sektöründe talebi artırmaya yardımcı olacağını belirtti. Söz konusu yasa tasarısının Senato’dan geçeceği, ancak Temsilciler Meclisi’ndeki bazı üyelerin inşaat sektörü hariç bir başka yasa tasarını geçirene dek yeni altyapı yasa tasarını ertelemek isteyeceği eklendi.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “İhtiyacımız olan son şey, ticari müteahhitlerin istihdam sağlamaya uğraştığı bir zamanda, Washington yönetiminin çok ihtiyaç duyulan, iki partili yeni altyapı yasa tasarısını bekletmesi,” yorumunu yaptı.