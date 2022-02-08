ABD inşaat sektöründe istihdam Ocak ayında hafifçe düştü

Salı, 08 Şubat 2022 09:59:03 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği’ne (AGC) göre, ABD’de inşaat sektörü istihdamı Aralık ve Ocak ayları arasında, saatlik ücretin rekor bir hızda artış göstermiş olmasına rağmen 5.000 düştü.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “İşçilerin iş gücü piyasasından çekilmesi veya başka sektörlere kaymaları sebebiyle müteahhitler boşalan pozisyonları doldurmakta zorlanıyor. Ayrıca artan inşaat malzemesi fiyatlarına ve öngörülemeyen teslimat sürelerine bağlı olarak projeler gecikiyor ve istihdamda artış sağlanamıyor,” dedi.

Simonson inşaat sektöründe ortalama saatlik ücretin yıllık %5,1 artarak son 15 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. İnşaat sektörünün saatlik ortalaması 33,80$ özel sektör ortalamasını yaklaşık %7 aşmış oldu. Ancak diğer sektörlerin başlangıç maaşlarını artırması ve esnek çalışma saatleri veya evden çalışma gibi inşaat sektöründe hayata geçirilmesi mümkün olmayan çalışma şartlarını sunmasıyla birlikte işçi bulma rekabeti kızıştı.

Aralık ayında kaydedilen düşüşe rağmen inşaat sektöründe geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana 163.000 kişi daha istihdam edildi. İşi bırakmış ve iş arayışında olan inşaat işçilerinin sayısının söz konusu süreçte 229.000 azaldığı ve bu durumun işçilerin iş gücü piyasasından tamamen çekildiğini veya başka sektörlere yöneldiğini gösterdiği belirtildi.

İnşaat sektöründe istihdam en yüksek seviyenin kaydedildiği 2020 yılının Şubat ayına kıyasla 101.000 veya %1,3 düşüşle 7.523.000 oldu.

Konut dışı inşaat firmalarında istihdam Ocak ayında 9.000 azalarak 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen seviyenin 213.000 altında yer almaya devam etti. Konut inşaatı firmalarında istihdam ise 4.400 artarak 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen seviyeyi 112.000 geçmiş oldu.

Birlik yetkilileri müteahhitlerin çoğunun bu yıl içerisinde istihdam yapmayı beklediğini ancak vasıflı işçi bulmanın oldukça zorlaştığını ekledi.

AGC CEO’su Stephen E. Sandherr, “İnşaat firmaları artan malzeme fiyatları ve tedarik zincirinde devam eden aksamalarla mücadele ederken işçi bulmakta zorlanıyor. Ancak Biden yönetimi söz konusu zorlukları ele almak yerine inşaat maliyetlerini artıracak, birçok işçiyi olumsuz etkileyecek ve toplu iş sözleşmelerini baltalayacak yeni bir kararname çıkarıyor,” şeklinde konuştu.