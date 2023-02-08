ABD inşaat sektöründe istihdam Ocak ayında 25.000 arttı

Çarşamba, 08 Şubat 2023 10:26:15 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada ABD inşaat sektöründe istihdamın bu yılın Ocak ayında 25.000 arttığı ve sektördeki saatlik ücretlerin diğer sektörlere kıyasla daha sert yükseltildiği belirtildi. Birlik yetkilileri, sektörün inşaat projelerine olan nispeten güçlü talepten fayda sağladığını ancak firmaların açık pozisyonları doldurmakta zorlandığını söyledi.

Söz konusu ayda istihdam yıllık %3,9 veya 294.000 artışla 7.884.000 seviyesinde yer aldı. Ocak ayında konut dışı inşaat firmaları 19.300 alım yaparken, istihdamları yıllık 179.200 veya %4 arttı. Aynı ayda konut inşaat firmaları 5.500 alım yaparken, istihdamaları geçtiğimiz 12 aylık süre zarfında %3,6 veya 114.600 yükseldi.

Ocak ayında sektördeki ücretler diğer özel sektörlere kıyasla daha hızlı bir şekilde artmaya devam etti. Ortalama saatlik kazanç geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 31,44$ seviyesine kıyasla %6,2 artarak 33,38$ seviyesine yükselerek özel sektör kazancının %5,1 üzerinde yer aldı. İnşaat işçilerinin saatlik ücretleri özel sektörün tamamının ortalama %18,1 üzerine çıktı.

Sektörde açık pozisyonların sayısı geçtiğimiz ay 359.000 seviyesinde yer alarak son 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti. Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, bu rakamların müteahhitlerin alım yapabildiğinden daha fazla işçi arayışında olduğunu gösterdiğini aktardı.

Birlik yetkilileri sektörün bulması halinde daha fazla alım yapabileceğini ve firmaların %80’inin vasıflı içi bulmakta zorlandığını ifade ederken, deneyimi olan kişilerin ABD’ye giriş yapmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.