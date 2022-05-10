ABD inşaat sektöründe istihdam Nisan ayında hafifçe arttı

Salı, 10 Mayıs 2022 10:00:57 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği’ne (AGC) göre, ABD’de inşaat sektörü istihdamı iş gücü sıkıntısına bağlı olarak Mart ve Nisan ayları arasında 2.000 arttı. Birlik yetkilileri, yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinlerinin süresinin uzatılarak ve eğitim ile öğretim olanakları sağlanarak kısa ve uzun vadeli işçi sıkıntısına çözüm getirilmesi çağrısında bulundu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Geçen ay istihdamın duraklaması projelere olan talepteki yavaşlamadan ziyade kalifiye işçi sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Aslına bakılırsa inşaat sektöründeki açık pozisyonlar Mart ayının sonunda rekor kırarken, işsizlik oranı şimdiye kadar Nisan ayında kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti,” dedi.

Deneyimli iş arayanların işsizlik oranı bu yılın Nisan ayında, geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen %7,7’ye kıyasla %4,6’ya gerileyerek 2000 yılından bu yana kaydedilen en düşük Nisan ayı seviyesi oldu. İşsiz inşaat işçilerinin sayısı ise 304.000 veya %40 düşüşle 464.000 seviyesinde yer alarak son 22 yılın en düşük Nisan ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Mart ayının sonunda açık pozisyonların ayısı yıllık 69.000 veya %20 artışla 415.000 seviyesinde yer alarak 2.000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

İnşaat sektörü istihdamı Nisan ayında 2.000 artarak 7.628.000 seviyesinde yer aldı. Konut inşaat sektöründe istihdam 3.800 arttı.

Konut dışı inşaat sektöründe istihdam 2.000 düşerek son sekiz ayda ilk kez gerileme gösterdi. Müteahhitler 3,900 kişi, inşaat firmaları ise 500 kişi istihdam etti.

Birlik yetkilileri, inşaat işçilerine olan talebin güçlü seyrettiğini ve bu talebin yakın zaman önce geçen altyapı yasasının sağlayacağı fonla birlikte daha da artacağını ifade etti. Talebin karşılanması amacıyla yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinlerinin süresinin uzatılması ve inşaat sektöründe kariyer yapmak isteyen Amerikalıların sayısının artırılması amacıyla teknik eğitimler için ayrılan fonların artırılması ve eğitim olanaklarının desteklenmesi çağrısında bulunuldu.