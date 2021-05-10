ABD inşaat sektöründe istihdam Nisan ayında değişiklik göstermedi

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 13:54:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği’nin verilerine göre, Nisan ayında ABD inşaat sektörü istihdamı, konut dışı inşaat ve konut inşaatı sektöründeki müteahhitlerin malzeme ve yeterli sayıda işçi bulmakta zorlanması nedeniyle değişiklik göstermedi.

Birlik yetkilileri, fiyatlarda istikrar yakalama ve önemli malzemelerin teslimatı gibi sorunlarla birlikte pandeminin ve federal hükümet politikalarının, şirketlerin işçi bulmasını zorlaştırması sonucu inşaat sektörünün sekteye uğradığını söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Müteahhitler, daha önce görülmemiş maliyet artışı, tedarik zincirinin işleyişinde yaşanan kesintiler ve iş güçlerini artırmalarını engelleyen işçi sıkıntısı gibi zorluklarla karşılaşıyor. Söz konusu zorluklar, pandeminin etkisi azalırken, müteahhitlerin toparlanmasını zorlaştırıyor,” şeklinde konuştu.

Nisan ayında inşaat sektörü istihdamı, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen en son zirve seviyeden bu yana 196.000 veya %2,6 düşüşle 7.452.000 oldu. Söz konusu ayda, inşaat sektöründeki işsiz sayısı, geçen yıla kıyasla %50 düşüşle 768.000 olurken, sektörün işsizlik oranı, 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen %16,6’dan %7,7’ye düşüş gösterdi.

Simonson sözlerine, “Yeni konut inşaatına, her tip restorasyona ve konut dışı inşaat projelerinde kategorilerin belirlenmiş olmasına rağmen istihdamın durma noktasına gelmesi, müteahhitlerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri alamadığına ya da gereken işçiyi istihdam edemediğine işaret ediyor,” şeklinde devam etti. Ekonomist, bazı şirketlerin önemli malzemeleri karşılayamadığını ya da bu malzemelerin kısıtlı olduğunu belirttiğini, bazılarının ise eski işçilerini işe döndürmekte zorlandığını dile getirdi. Ayrıca, bu durumların, birçok müteahhidin maliyetinin artmasına neden olduğu da belirtildi.

İstihdam, konut inşaatı sektöründe ve konut dışı inşaat sektöründe aylardır durgun olmasına rağmen sektör, 2020 yılının Şubat ayında, pandemi öncesinde kaydedilen en son zirve seviyesinden bu yana iyileşmede keskin bir farklılık gösteriyor. Konut inşaatı şirketleri, söz konusu ayda 3.000 çalışan işe alırken, 14 ay içinde 46.000 veya %1,6 daha fazla çalışan istihdam etti. Konut dışı inşaat sektörü ise Nisan ayında 3.000 çalışanı işten çıkarırken, 2020 yılının Şubat ayına kıyasla 242.000 veya %5,2 daha az çalışan istihdam etti.

Birlik yetkilileri, geçici yeni federal işsizlik ödeneğinin, bazı insanların işe dönmesini engellediğini, bazılarının ise korona virüse yakalanan yakınlarına ve okula veya kreşe gidemeyen küçük çocuklarına bakmakla yükümlü olduğunu söyledi. Üretim ve sevkiyat sektörlerinde federal vergilerin ve iş gücü sıkıntısının, malzeme fiyatlarındaki artışla ve tedarik zincirindeki sorunlarda rol oynadığı belirtildi.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “İşin garip yanı, son teklif edilen koronavirüs yardımına yönelik yasa tasarısı, talebin arttığı bir zamanda insanların işe gitmesini engelleyerek ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir. Federal hükümet yetkililerinin, insanları işe dönmeye teşvik etmenin, çelik ve kereste gibi malzemelere uygulanan vergileri kaldırmanın ve sevkiyat gecikmelerini ve yığılmalarını gidermenin yollarını araması gerekiyor,” açıklamasını yaptı.