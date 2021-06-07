ABD inşaat sektöründe istihdam Mayıs ayında yeniden düşüşe geçti

Pazartesi, 07 Haziran 2021 11:16:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği’nin verilerine göre, ABD inşaat sektörü istihdamı bu yılın Mayıs ayında, konut dışı müteahhitlerin, uzayan ve öngörülemeyen teslimat sürelerinden dolayı projelere başlayamaması veya projeleri bitirememesi nedeniyle son dört ayda üçüncü kez düşüş gösterdi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Sürekli kötüye giden üretim ve teslimat gecikmelerinin yarattığı sorunlar, pek çok konut dışı müteahhit için en büyük problem olan rekor maliyet artışlarının bile önüne geçti. Müteahhitler malzeme bulamazsa, kimseyi çalıştıramazlar,” dedi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü istihdamı Mayıs ayında, aşağı yönlü revize edilen Nisan ayı toplamına kıyasla 20.000 düşüşle 7.243.000 seviyesinde yer aldı. Sanayi istihdamı da Şubat ve Nisan aylarında düşüş gösterdi. Mayıs ayına yönelik toplam istihdam, pandeminin inşaat sektörü istihdamında 1 milyondan fazla düşüşe sebep olmasından önce en yüksek seviyenin kaydedildiği 2020 yılının Şubat ayından 225.000 daha az oldu.

Söz konusu ayda, çok talep gören yeni konut inşası ve restorasyonu kapsayan konut inşası ile birkaç inşaat haricinde düşüş yaşamaya devam eden konut dışı inşaat arasındaki fark açıldı. Konut inşaatı firmalar, söz konusu ayda, 2020 yılının Şubat ayında zirve yapan pandemi öncesi döneme kıyasla 1.900 çalışan ve 35.000 veya %1,2 daha fazla işçi istihdam etti. Buna karşılık, konut dışı inşaat sektörü ise 21.800 kişiyi işten çıkarırken, 2020 yılının Şubat ayına kıyasla 260.000 veya %5,6 daha az istihdam sağladı.

Simonson açıklamalarına, “Müteahhitlere, çelik sevkiyatlarını teslim almaları için neredeyse bir sene, çatı malzemeleri için ise 4 ila 6 ay arasında beklemeleri söylendi. Söz konusu gecikmeler, yeni projelere başlamayı ve başlanmış olanları tamamlamayı ve isçi istihdamını imkansız hale getiriyor. Ayrıca, çelik, kereste ve diğer malzemelerdeki fiyat artışları, proje sahiplerinin de projelerden vazgeçmesine sebep oluyor,” şeklinde devam etti.

Birlik yetkilileri, malzeme fiyatlarındaki rekor artışı ve tedarik zincirindeki darboğazı ele alması için Kongre’ye ve Biden yönetimine çağrıda bulundu. Bununla birlikte, Başkan’ın, kereste, çelik ve alüminyum gibi başlıca malzemelere uygulanan vergileri sona erdirmesi gerektiği söylendi. yetkililerin, imalat ve sevkiyatı kolaylaştırmanın yollarını bulması gerektiğinin altı çizilirken, Kongre’nin de işsizlik ödeneğini planlandığı gibi İşçi Bayramı’ndan sonra bitirmesi talep edildi.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr ise konuya ilişkin, “İnşaat sektörü istihdamındaki düşüş, talep olmamasıyla değil, müteahhitlerin talebi karşılamakta karşılaştığı zorluklarla ilgili. İnşaat sektörü için çok daha güçlü bir toparlanma dönemi olabilecekken, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve işçi sıkıntısı bunu engelliyor,” sözlerine yer verdi.