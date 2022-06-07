ABD inşaat sektöründe istihdam Mayıs ayında arttı

Salı, 07 Haziran 2022 10:12:44 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği’ne göre, ABD’de inşaat sektörü istihdamı saatlik ücretlerin yükselmesine bağlı olarak 36.000 artarken, rekor sayıya ulaşan açık pozisyonlar Amerikalı müteahhitlerin daha fazla işçiyi istihdam etmek istediğini gösterdi. Birlik yetkilileri, inşaat firmalarının sektörde kariyer yapmak isteyen daha fazla kişi bulabilmesi halinde istihdamın artacağını söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Müteahhitlerin Mayıs ayında istihdam ettikleri işçi sayısının artması umut vadediyor. Ancak altyapı ve özel konut dışı projelere yönelik artan talebi karşılayabilmeleri için istihdamı artırmaları gerekecek. Saatlik ücretlerin sertçe artmasına rağmen Nisan ayının sonunda açık pozisyonların sayısı şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, sektörün işsizlik oranının düşmesi deneyimli işçilerin nadir bulunabildiğini gösteriyor,” dedi.

İnşaat sektöründe saatlik ücret alan zanaatkarların ortalama kazancı Mayıs ayında aylık %6,3 yükselerek 1982 yılının Aralık ayından bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Ancak özel sektörde ortalama kazancın %6,5 artması müteahhitlerin açık pozisyonlara başvuru çekmesini zorlaştırdı. Nisan ayının sonunda inşaat sektöründe açık pozisyon sayısı yıllık 141.000 veya %40 artışla 494.000 seviyesinde yer alarak 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Deneyimli iş arayanların işsizlik oranı bu yılın Nisan ayında, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen %6,7’ye kıyasla %3,8’e geriledi. İşsiz inşaat işçilerinin sayısının ise 250.000 veya %39 düşüşle 392.000 seviyesinde yer alması iş arayan deneyimli işçilerin azaldığını gösterdi.

İnşaat sektörü istihdamı Mayıs ayında 36.000 artarak 7.664.000 seviyesinde yer aldı. Konut inşaat sektöründe istihdam 16.700, konut dışı inşaat sektöründe istihdam ise 19.400 arttı.

Birlik yetkilileri, işçi bulunamamasının inşaat faaliyetlerini baltaladığını söylerken, hükümet yetkililerine lise öğrencilerinin ve yetişkinlerin inşaat sektöründe kariyer yapmasını teşvik edici eğitim programlarını devreye alma çağrısında bulundu. Ayrıca sektörel becerisi olan daha fazla kişinin ülkeye yasal yollarla girmesine izin verilmesi talep edildi.