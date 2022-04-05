ABD inşaat sektöründe istihdam Mart ayında arttı

Salı, 05 Nisan 2022 10:15:53 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği’ne (AGC) göre, ABD’de inşaat sektörü istihdamı Şubat ve Mart ayları arasında 19.000 arttı. Birlik yetkilileri, iş gücü ve malzeme arzının iyileşmediği takdirde istihdamın durabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca yetkililere başlıca inşaat malzemelerine uygulanan vergilerin kaldırılması ve inşaat sektöründe kariyer yapmak isteyenler için eğitim ve öğretim olanaklarının genişletilmesi çağrısında bulunuldu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “İnşaat sektörü, istihdamın ve ekonominin büyümesine önemli bir katkı sağlıyor. Ancak sektör, açık pozisyonları doldurmakta, malzeme alımı yapmakta ve artan ücretler ile fiyatları karşılamakta giderek zorluk yaşıyor,” dedi.

Mart ayında inşaat sektörü istihdamı 7.268.000 seviyesinde yer alarak 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen en yüksek seviyeyi geçti. Konut inşaatı firmaları söz konusu ayda 7.600 kişi istihdam ederken, sektördeki istihdam 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen seviyenin 161.000 veya %5,4 üzerinde yer aldı. Konut dışı inşaat firmalarında istihdam 11.300 kişi artsa da 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen seviyenin 157.000 veya %3,4 altında kaldı.

Simonson, istihdamın artmasına rağmen açık pozisyonların Şubat ayının sonunda 364.000 seviyesinde yer alarak son 22 yılın en yüksek seviyesi olduğunu belirtti. Açık pozisyonların 342.000 seviyesinde yer alan Şubat ayı istihdamını aşmış olmasının müteahhitlerin normalin iki katı daha fazla alım yapmak istediğini gösterdiği ifade edildi.

Birlik yetkilileri, konut ve özel konut dışı inşaat projelerine olan talep yanında yeni altyapı yasa tasarının finanse edeceği projeleri hayata geçirmek için inşaat malzemelerini zamanında alınması ve yüz binlerce işçinin daha istihdam edilmesi gerekeceğini söyledi. Bununla birlikte Kongre’ye ve Biden yönetimine kereste ve çeliğe uygulanan vergilerin kaldırılması, teknik eğitimler için ayrılan fonların artırılması ve eğitim olanaklarının desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

AGC CEO’su Stephen E. Sandherr, “Müteahhitler istihdam sağlamak ve projeleri tamamlamak için ellerinden geleni yapıyor. Ancak yetkililer ülkeye daha fazla mal girmesine olanak tanımazsa ve iş arayanlara fırsat yaratmazsa ülkede yeterli malzeme veya işçi bulunmayacak,” şeklinde konuştu.