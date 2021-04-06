ABD inşaat sektöründe istihdam Mart ayında arttı

Salı, 06 Nisan 2021 12:28:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği’nin verilerine göre, Mart ayında ABD inşaat sektörü istihdamı, sektörün Şubat ayında 56.000 düşüşe yol açan kötü hava koşullarının ardından iyileşmesi nedeniyle 110.000 arttı.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Mart ayında artış yaşanması çok iyi bir haber, ancak müteahhitler konut dışı inşaat sektöründeki istihdam artışını engelleyen zorluklarla karşılaşıyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde inşaat sektörü istihdamındaki artış, 2020 yılının ikinci yarısından itibaren keskin bir şekilde yavaşladı,” şeklinde konuştu.

Mart ayında inşaat sektörü istihdamı, 2020 yılının Şubat ayındaki en son zirveden bu yana 182.000 veya %2,4 düşüşle 7.466.000 oldu. Son üç ayda sektördeki istihdam artışı 66.000 olurken, aylık ortalama 22.000 seviyesinde yer aldı. Buna karşın, inşaat sektörü istihdamı geçen yılın Haziran ayından Aralık ayına kadar olan döneme kıyasla üç kattan daha hızlı arttı ve aylık ortalama 76.000 artış görüldü.

Konut dışı inşaat sektörü, ertelenen ve iptal edilen projeler, girdi maliyetlerindeki keskin artışlar ve uzayan teslim süreleri nedeniyle zorluk yaşıyor. Simonson, konut dışı binalar, özel ticari konutlar ile ağır ve inşaat mühendisliği inşaatlarından oluşan konut dışı inşaat istihdamının, geçen yılın Şubat ayında salgın öncesindeki zirve seviyenin 231.000 veya %4,9 altında yer alırken, konut ve özel ticari konut istihdamının Şubat ayı seviyesinin 49.000 veya %1,6 üstünde yer aldığını belirtti.

İnşaat sektöründe işsizlik yüksek seviyelerde kaldı. Mart ayında inşaat sektöründeki işsizlik, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 658.000 seviyesine kıyasla 835.000 oldu ve 2014 yılının Mart ayından beri en yüksek seviyeyi kaydetti. Mart ayında sektördeki işsizlik oranı, geçen yılın Mart ayında kaydedilen %6,9’a kıyasla %8,6 oldu.

Birlik yetkilileri, inşaat sektöründeki istihdam artışında istikrar yakalamanın en iyi yolunun, Kongre’nin Başkan’ın altyapı sermayesi önerilerini buna daha fazla ekonomik büyümeyi engelleyebilecek vergi ve düzenlemeleri dahil etmeden onaylaması olduğunu söyledi. Yetkililer ayrıca, başlıca inşaat ürünlerine uygulanan vergilerin kaldırılmasını talep etti.