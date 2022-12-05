ABD inşaat sektöründe istihdam Kasım ayında yükseldi

Pazartesi, 05 Aralık 2022 09:33:56 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada, ABD inşaat sektöründe istihdamın bu yılın Kasım ayında 20.000 arttığı ve istihdam oranın çok azalmasına bağlı olarak sektördeki saatlik ücretlerin diğer sektörlere kıyasla daha sert artırmaya devam ettiği belirtildi. Birlik yetkilileri, verilere bakıldığında inşaat firmalarının vasıflı işçi bulabilseydi daha fazlasını istihdam etmiş olabileceğinin görüldüğünü söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Hem konut hem de konut dışı inşaat firmalarının Kasım ayında istihdam sağlayabilmesi çok güzel bir gelişme. Ancak açık pozisyon sayısının işe alımları geçmeye devam etmesi iş verenlerin bulabildiğinden daha fazla işçiyi istihdam etmek istediğini gösteriyor,” dedi.

İnşaat sektöründe toplam istihdam Kasım ayında aylık 20.000 ve yıllık 248.000 veya %3,3 artışla 7.750.000 seviyesine yükseldi. Söz konusu ayda konut dışı inşaat firmaları 16.300, konut inşaat firmaları ise 3.900 alım yaptı.

Kasım ayında sektördeki ücretler diğer özel sektörlere kıyasla daha hızlı bir şekilde artmaya devam etti. Ortalama saatlik kazanç geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 31,04$ seviyesine kıyasla %6,1 artarak 32,94$ seviyesine yükselerek özel sektör kazancının %5,8 üzerinde yer aldı. İnşaat işçilerinin saatlik ücretleri özel sektörün tamamının ortalama %17,2 üzerine çıktı.

Deneyimli iş arayanların işsizlik oranı Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %4,7’ye kıyasla %3,9’a düştü. İşsiz inşaat işçilerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 469.000’e kıyasla %16 azalarak 393.000’e indi.

Yayımlanan başka bir rapor, inşaat sektöründeki açık pozisyonların Ekim ayının sonunda 377.000 seviyesinde yer alarak 341.000 işe alımı geçtiğini ortaya koydu. Simonson, açık pozisyon fazlasının sektörün bulabileceğinden iki kat fazlasını istihdam etmek istediğini gösterdiğini söyledi.

Birlik yetkilileri, dijital reklam kampanyaları yürütmek ve elde tutma oranını artırmak gibi adımlar attıklarını ifade etti. Ancak çoğu öğrencinin üniversite eğitimine ve masa başı işe teşvik edildiğini, inşaat sektöründeki fırsatlardan haberdar olmadığını ve dolayısıyla yüksek maaşlı pozisyonların doldurulamadığını ekledi.