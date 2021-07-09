ABD inşaat sektöründe istihdam Haziran ayında düştü

Cuma, 09 Temmuz 2021 11:06:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada, ABD inşaat sektörü istihdamının bu yılın Mayıs ve Haziran ayları arasında 7.000 düştüğü ve sektörün pandemi öncesi döneme kıyasla 238.000 daha az kişiyi istihdam ettiği belirtildi.

Birlik yetkilileri, konut dışı inşaat sektöründeki istihdam kaybının, işçi sıkıntısı, tedarik zinciri aksamaları ve artan hammadde fiyatlarıyla mücadele eden pek çok firma nedeniyle konut inşaatı sektöründeki aylık artışı dengelediğini ifade etti.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “Kalifiye işçi bulunamazken, başlıca hammaddelerin bulunurluğu zordayken ve hammadde fiyatları artmaya devam ederken sektörün gelişmesi oldukça zor. Haziran ayı istihdamında kaydedilen düşüş, inşaat projesi olmamasından ziyade daha çok arz ve işçi sıkıntısıyla ilgili,” dedi.

Söz konusu ayda, inşaat sektörü istihdamı, Mayıs ayı toplamına kıyasla 7.000 düşüşle 7.410.000 seviyesinde yer aldı. Haziran ayı toplamı, 2020 yılının Şubat ayında zirve yapan pandeminin, inşaat sektörü istihdamını azaltmadan önceki en yüksek seviyeye kıyasla 238.000 veya %3,1 daha az oldu. Haziran ayında istihdam edilmeyen 730.000 inşaat işçisi yıllık %25 düşerken, sektörün işsizlik oranı, 2020 yılında kaydedilen %10,1’den %7,5’e geriledi.

Konut inşaat sektörünün ve konut dışı inşaat sektörünün toparlanması, 2020 yılının Şubat ayında zirve yapan pandemi öncesi dönemden bu yana keskin farklılıklar gösterdi. Konut inşaatı firmaları söz konusu ayda, 15.200 çalışan ve son on altı ayda 51.000 veya %1,7 daha fazla işçi istihdam etti. Konut dışı inşaat firmaları ise 22.600 kişiyi işten çıkarırken, 2020 yılının Şubat ayına kıyasla 289.000 veya %6,2 daha az istihdam sağladı.

Sandherr, pek çok firmanın, önemli malzemeleri karşılayamadığını veya bu malzemelerin kısıtlı olduğunu, söz konusu malzemeler için yaptıkları ödemelerin sıklıkla artış gösterdiğini bildirdi. Ayrıca, firmaların, mevcut işsizliğin nispeten yüksek olmasına rağmen işçi bulmakta zorlandığını, bu etmenlerin de pek çok müteahhittin maliyetinin artmasına neden olduğunu belirtti.