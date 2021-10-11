ABD inşaat sektöründe istihdam Eylül ayında artış gösterdi

Pazartesi, 11 Ekim 2021 10:57:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada, ABD inşaat sektörü istihdamının, bu yılın Ağustos ve Eylül ayları arasında, konut dışı inşaat sektöründeki istihdamın, altı ay üzerine ilk kez yükselişe geçmesi sonucunda 22.000 arttığı belirtildi.

Birlik yetkilileri, konut dışı inşaat sektörünün, tedarik zincirinde devam eden sorunlardan olumsuz etkilendiğini ve bu durumun, sektörün geleceğine yönelik tereddütleri olan proje sahiplerinin, inşaat projelerini ertelemesine veya iptal etmesine yol açtığını dile getirdi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Hem konut inşaatı hem de konut dışı inşaat sektörlerinde istihdamın artış göstermesi güzel bir gelişme olsa da konut dışı inşaat ve altyapı sektörlerindeki istidam oranı, pandemi öncesinde kaydedilen en yüksek seviyenin çok altında yer alıyor,” şeklinde konuştu.

Söz konusu ayda, inşaat sektörü istihdamı, Ağustos ayına kıyasla 22.000 artışla 7.447.000 seviyesinde kaydedildi. Ancak, sektördeki istihdam, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen en yüksek seviyenin 201.000 altında yer aldı.

Konut dışı inşaat firmaları, Eylül ayında, 18.600 kişi daha istihdam etti. Ancak, pandeminin ilk iki ayında azalan istihdamın yalnızca %56’sının geri kazanılması nedeniyle konut dışı inşaat sektörü, 2020 yılının Şubat ayı seviyesinin 201.000 altında yer aldı.

Konut inşaatı firmaları ise, aynı ayda, 3,600 kişi daha istihdam etti ve 2020 yılının Şubat ayı seviyesini 80.000 ile aştı.

Simonson, tedarik zincirinde devam etmekte olan darboğazın, aşırı fiyat artışının ve pek çok inşaat malzemesinin teslimat sürelerinin uzamasının, konut dışı inşaat sektörünün daha fazla büyümesi önünde tehdit oluşturduğunu belirtti. Pek çok proje sahibinin, aşırı maliyet artışına ve uzun teslimat sürelerine bağlı olarak inşaat projelerini erteleme kararı verdiği duyumunu aldığını da ekledi. Ayrıca, proje sahiplerini, yetkilileri ve diğer ilgili kişileri, maliyet ile tedarik zincirindeki zorluklar hakkında bilgilendirmek amacıyla İnşaat Enflasyonu Uyarısının bir kez daha güncellendiği öğrenildi.

Birlik yetkilileri, tedarik zincirindeki aksamalara müdahale edilmesi amacıyla pek çok başlıca inşaat malzemesine uygulanan vergilerin ve ithalat kotalarının kaldırılması için Biden yönetimine çağrıda bulundu. Bununla birlikte, yeni altyapı yasa tasarısının Kongre’den geçirilmesinin, düşüşe geçen konut dışı inşaat talebini dengeleyeceği ifade edildi.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “İnşaat sektöründe yeni istihdam yaratmanın ve ekonomimizi daha verimli hale getirmenin en iyi yolu olması sebebiyle Kongre’deki tarafların, yeni altyapı yasa tasarısına öncelik vermelerini bekliyoruz. Başkan, tedarik zincirindeki sorunlar için harekete geçerse ve Kongre söz konusu yasa tasarısını geçirirse, inşaat sektörü istihdamının artışa geçme ihtimali bulunuyor,” yorumunu yaptı.