ABD inşaat sektöründe istihdam Ekim ayında yalnızca 1.000 arttı

Salı, 08 Kasım 2022 09:43:24 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada, ABD inşaat sektöründe istihdamın bu yılın Ekim ayında yalnızca 1.000 arttığı ve inşaat firmalarının küçük bir iş gücü havuzundan istihdam yarışında olmalarına bağlı olarak saatlik ücretleri artırmaya devam ettiği belirtildi. Birlik yetkilileri, istihdamda meydana gelen hafif artışın inşaat firmalarının vasıflı işçi bulmasının ne kadar zorlaştığını ortaya koyduğunu söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Firmalar bulabilseydi Ekim ayında daha fazla kişiyi istihdam edecekti. İş gücü piyasasında koşullar oldukça zorlaştı. Farklı kategorilerde inşaat projesine olan talebin güçlü seyretmesine rağmen sektör neredeyse hiç büyüme göstermedi,” dedi.

İnşaat sektöründe toplam istihdam Ekim ayında aylık 1.000 ve yıllık 266.000 mt veya %3,6 artışla 7.721.000 seviyesine yükseldi. Söz konusu ayda hem konut dışı hem de konut inşaat firmaları 3.200 alım yaptı.

Ekim ayında sektördeki ücretler artmaya devam etti. Ortalama saatlik kazanç geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 33,41$ seviyesine kıyasla %5,6 artarak 35,27$ seviyesine yükselerek özel sektör kazancının %4,7 üzerinde yer aldı. Ortalama haftalık kazanç geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 1.296,31$ seviyesine kıyasla 1.372$ seviyesinde yer almaya başladı.

Deneyimli iş arayanların işsizlik oranı Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %4’e kıyasla %4,1’e çıktı. İşsiz inşaat işçilerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 398.000’e kıyasla 419.000’e yükseldi.

Birlik yetkilileri, inşaat sektöründe iş gücü sıkıntısını gidermeye yönelik adımlar atılması çağrısında bulundu. Deneyimi olan kişilerin ABD’ye giriş yapmasına izin verilerek sektöre kısa vadeli bir rahatlama sağlanacağı ifade edildi.