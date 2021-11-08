ABD inşaat sektöründe istihdam Ekim ayında 44.000 arttı

Pazartesi, 08 Kasım 2021 10:06:03 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada, ABD inşaat sektörü istihdamının, bu yılın Eylül ve Ekim ayları arasında, konut dışı inşaat sektöründeki istihdamın, Ocak ayından bu yana üst üste artışlar göstermesi sonucunda 44.000 arttığı belirtildi.

Birlik yetkilileri, istihdamda kaydedilen artışın memnuniyetle karşılandığını ancak tedarik zincirindeki sorunlara, işçi sıkıntısına ve federal hükümetin, altyapı ödenekleri için harekete geçmemesine bağlı olarak inşaat firmalarının zorluk yaşaması nedeniyle istihdamın, pandemi öncesinde kaydedilen seviyelerin çok altında yer aldığına dikkat çekti.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Konut dışı inşaat sektöründe, istihdamın artmaya devam ettiğini görmek umut verici olsa da inşaat sektörü, pandemi nedeniyle verilen istihdam kayıplarının geri kazanımında genel ekonominin çok gerisinde kalıyor. Diğer sektörlerin uzun süreli alım yapmasının ardından işçi bulmak zorlaştı,” şeklinde konuştu.

Söz konusu ayda, inşaat sektörü istihdamı, Eylül ayına kıyasla 44.000 artışla 7.498.000 seviyesinde kaydedildi. Ancak, sektördeki istihdam, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen en yüksek seviyenin 150.000 altında yer aldı.

Konut dışı inşaat firmaları, Ekim ayında, 33.000 kişi daha istihdam etti. Ancak, pandeminin ilk iki ayında azalan istihdamın yalnızca %63’ünün geri kazanılması nedeniyle konut dışı inşaat sektörü, 2020 yılının Şubat ayı seviyesinin 239.000 altında yer aldı.

Konut inşaatı firmaları ise, aynı ayda, 10.900 kişi daha istihdam etti ve 2020 yılının Şubat ayı seviyesini 89.000 ile aştı. Simonson, 2020 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında azalan istihdamın %87’sinin geri kazanıldığını ve bu durumun, birçok inşaat işçisinin, konut inşaatı, restorasyon veya diğer sektörlerde istihdam edilmiş olabileceğini gösterdiğini ekledi.