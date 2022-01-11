ABD inşaat sektöründe istihdam Aralık ayında 22.000 arttı

Salı, 11 Ocak 2022 10:10:05 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği’ne (AGC) göre, ABD’de inşaat sektörü istihdamı Kasım ve Aralık ayları arasında, konut dışı inşaat firmalarının üst üste dört ay istihdamı artırması sebebiyle 22.000 yükseldi.

Birliğin baş ekonomisti Ken Simonson konuya ilişkin, “Konut dışı inşaat firmaları gittikçe yoğunlaşıyor ve daha çok işçi istihdam etmek istiyor. Ancak, inşaat sektöründe işsizlik oranının düşmesi ve rekor seviyeye ulaşan iş ilanları yeterli sayıda işçi istihdam etmenin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor,” açıklamasını yaptı.

Simonson, ayrıca, Kasım ayının sonunda açık pozisyonların 345.000 seviyesinde yer alarak Kasım ayı için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olduğunu ekledi.

Aralık ayında inşaat sektörü istihdamı aylık 22.000 ve yıllık %2,2 artışla 7.560.000 olurken, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen en yüksek seviyenin 88.000 altında bulunuyor.

Konut dışı inşaat firmalarında istihdam ise Aralık ayında 27.000 artış kaydetse de 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen seviyenin 169.000 altında yer almaya devam etti. Konut dışı inşaat sektörü, pandeminin başlangıcında azalan istihdamın yalnızca %74’ünü geri kazanabildi.

Söz konusu ayda, konut inşaatı sektöründe istihdam 4.100 düşüşle 2021 yıl içerisinde üçüncü kez gerilerken, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen seviyenin 82.000 üzerinde yer aldı.

Birlik CEO’su Stephen E. Sandherr, “Sektör, 2022 yılında toparlanacakmış gibi gözüküyor ancak işçi sıkıntısı gibi önümüzdeki yıl sektöre yön verecek sorunlar halen var,” dedi.