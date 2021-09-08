ABD inşaat sektöründe istihdam Ağustos ayında 3.000 azaldı

Çarşamba, 08 Eylül 2021 11:46:39 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada, ABD inşaat sektörü istihdamının bu yılın Temmuz ve Ağustos ayları arasında, konut dışı inşaat sektöründe devam eden düşüşlerin, konut inşaatı ile restorasyon firmalarındaki toparlanmayı dengelemesi sonucunda 3.000 azaldığı belirtildi.

Birlik yetkilileri, müteahhitlerin işe alım yapmaya istekli olduğunu ancak kalifiye aday bulunamamasının ve tedarik zincirindeki gecikmelerin, konut dışı inşaat sektöründeki artışı engellediğini söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Yeni araştırmamız, konut dışı inşaat ve altyapı müteahhitlerinin, pandeminin, bina talebi üzerindeki olumsuz etkiden toparlanmakta zorluk çektiğini gösteriyor. Aynı zamanda, pek çok müteahhit, iş ilanı açsa da kalifiye aday bulunamamasından, malzeme sıkıntısından ve teslimatların uzun süre ertelenmesinden dolayı zorluklar yaşıyor,” şeklinde konuştu.

Söz konusu ayda, inşaat sektörü istihdamı, Temmuz ayına kıyasla 3.000 düşüşle 7.416.000 seviyesinde yer aldı. Konut dışı inşaatı sektörü 20.300 azalarak beş ay üst üste daralırken, konut inşaatı sektörü 17.400 kişiye istihdam sağladı.

Konut dışı inşaat firmalarının işten çıkarmalarına rağmen, birliğin yıllık iş gücü araştırması, konut dışı inşaat ile çok konutlu inşaat müteahhitleri gibi pek çok üyenin, açıkta bekleyen iş ilanları olduğunu tespit etti. 2.100 firmanın %90’ının zanaatkarlar için saatlik ücretlendirilen pozisyonları, %62’sinin ise maaşlı pozisyonları olduğu belirtildi. %89’u zanaatkar arayan ve %86’sı maaşlı çalışan arayan firmalar dahil olmak üzere açıkta iş ilanları bulunan firmaların, açık pozisyonları doldurmakta zorlandığı görüldü.

Söz konusu araştırmaya katılan firmaların %72’si, başvuran adayların kalifiye olmadığını söylerken, firmaların 3/4'ü, uzun teslimat süreleri veya malzeme sıkıntısı nedeniyle projelerinin ertelendiğini ve %57’si de teslimatların geciktiğini bildirdi.

Birlik yetkilileri, inşaat sektörünün acil ve uzun vadeli ihtiyaçlarını dikkate alması için Washington yetkililerine çağrıda bulundu. Kongre üyelerinden, Senato’dan geçen yeni altyapı yasa tasarısını tamamlamaları, inşaat sektöründe yüksek ücretli kariyer yapmaya daha fazla insanı çekecek ve hazırlayacak eğitim programlarına fon sağlaması talep edildi.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “Müteahhitler, daha fazla işçi alımı yapmaya hazır ancak Washington yetkililerinin, hayati önem taşıyan altyapıya yeterince yatırım yaptığından emin olmak istiyorlar. Ayrıca, Söz konusu projelerin gerçekleştirilmesi için daha fazla federal fonun işçilere ayrılmasını bekliyoruz,” yorumunu yaptı.