ABD inşaat sektöründe istihdam Ağustos ayında 16.000 arttı

Perşembe, 08 Eylül 2022 10:14:19 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği’ne göre, ABD inşaat sektöründe istihdam bu yılın Ağustos ayında 16.000 arttı. Birlik yetkilileri, müteahhitlerin daha fazla alım yapmak istediğini ancak vasıflı işçi bulunamamasından etkilendiğini söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Konut dışı inşaat sektöründe faaliyetler artıyor ancak müteahhitler ihtiyaç duydukları kadar işçiyi işe almakta zorluk yaşadıklarını bildiriyor. Sektörde işsizlik oranı %4’ün altında yer alırken, vasıflı aday bulmak çok zor olacak,” dedi.

İnşaat sektöründe toplam istihdam Ağustos ayında hem inşaat hem de konut dışı inşaat firmalarının alım yapmasıyla birlikte 7.708.000 seviyesine çıktı. Konut dışı inşaat firmalarının aylık 4.300, konut inşaat firmaları ise 5.600 alım yapması mühendislik firmalarında meydana gelen 2.000 düşüşü dengeledi. Konut inşaat sektöründe istihdam 10.900 yükseldi.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile kıyaslandığında, inşaat sektöründe istihdam 311.000 veya %4,2 artarken, konut dışı inşaat sektöründe 191.600 veya %4,4 yükseldi. Öte yandan konut inşaat firmalarının istihdamı yıllık 118.700 veya %4 arttı.

Deneyimli iş arayanların işsizlik oranı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %4,6’ya kıyasla %3,9’a geriledi. Birlik tarafından yapılan bir anket, firmaların %93’ünde açık pozisyon olduğunu ve %91’inin saatlik ücret ödenen zanaatkar pozisyonlarını doldurmakta zorlandığını ortaya koydu.

Birlik yetkilileri az sayıda insanın sektördeki fırsatlardan haberdar olmasının ve temel becerisinin bulunmamasının iş gücü sıkıntısının ana sebeplerinden biri olduğunu söyledi. Müteahhitlerin %77’si asgari standartları karşılayan işçi sayısının çok az olduğunu ifade etti.