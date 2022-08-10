ABD inşaat sektöründe işsizlik oranı Temmuz ayında %3,5’e geriledi

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 10:25:44 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği’ne göre, ABD inşaat sektöründe işsizlik oranı bu yılın Temmuz ayında istihdamın 32.000 artmasına bağlı olarak %3,5’e geriledi ve sektördeki açık pozisyonlar rekor sayıya ulaştı. Birlik yetkilileri, istihdamdaki artıştan memnuniyet duyulduğunu ancak istihdam edilecek daha fazla işçi bulunabilseydi oranın çok yüksek olabileceğini ifade etti.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “İnşaat firmaları güçlü talebe ayak uydurabilmek amacıyla daha fazla işçiyi istihdam etmek için ellerinden geleni yapıyor. Temmuz ayı istihdamında kaydedilen artışa rağmen işçi sayısı daha fazla olsaydı istihdam oranı çok daha yüksek bir seviyede yer alırdı,” dedi.

İnşaat sektöründe toplam istihdam Temmuz ayında hem inşaat hem de konut dışı inşaat firmalarının alım yapmasıyla birlikte 7.706.000 seviyesine çıktı. Konut dışı inşaat firmaları aylık 4.900, konut inşaat firmaları ise 14.100 alım yaptı.

Toplam istihdam yıllık 311.000 veya %4,2 yükseldi. Konut dışı inşaat sektöründe istihdam yıllık 190.800 veya %4,4, konut inşaat sektöründe istihdam yıllık 120.800 veya %4 arttı.

Deneyimli iş arayanların işsizlik oranı söz konusu ayda, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen %6,1’e kıyasla %3,5’e gerileyerek son dört yılın en düşük Temmuz ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti. İşsiz inşaat işçilerinin sayısı ise 233.000 veya %39 düşüşle 359.000 seviyesinde yer aldı.

Sandherr işsiz inşaat işçilerinin sayısının düşmesiyle açık pozisyonların sayısının artışa geçtiğini ifade etti. Haziran ayının sonunda inşaat sektöründeki açık pozisyon sayısı 330.000 seviyesinde yer almıştı. Söz konusu seviye son 22 yılın en yüksek ikinci seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Sandherr ayrıca çoğu kişinin inşaat sektöründe çalışmanın sağladığı pek çok fırsattan ve avantajdan haberdar olmadığını söylerken, federal eğitim kanunun öğrenicileri üniversitede okumaya ve masabaşı işlerde çalışmaya teşvik ettiğini; dolayısıyla işçilerin sektörde çalışarak iyi bir kazanç elde edebileceklerinin farkında olmadığını da ekledi.