ABD inşaat sektöründe işsizlik oranı Şubat ayında %9,6’ya yükseldi

Pazartesi, 08 Mart 2021 15:10:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği’nin verilerine göre, Şubat ayında ABD inşaat sektörü istihdamı, kötü hava koşulları ve yeni konut dışı inşaat projelerindeki durgunluğun devam etmesi nedeniyle 61.000 düştü ve işsizlik oranı %9,6’ya yükseldi. Birlik yetkilileri, inşaat sektöründe daha fazla iş kaybı yaşanmasını önlemek adına Kongre’nin ve Biden yönetiminin yeni altyapı sermayelerine odaklanmasını, artan ürün fiyatlarına dikkat çekmesini ve yıkıcı önlemlerden kaçınmasını talep etti.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “İnşaat sektörü istihdamında Şubat ayında görülen keskin düşüş, geçen ay konut dışı inşaat faaliyetlerinde proje duraklatmaları ve elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan aksaklıklardan önce başlayan düşüş grafiğini sürdürdü. Ekonominin bazı kısımlarında iyileşmeye rağmen, özel konut dışı inşaat sektörü hala proje iptalleri ile ertelemeleri yaşıyor ve daha az sayıda yeni projeye başlanıyor,” şeklinde konuştu.

Şubat ayında inşaat sektörü istihdamı, Ocak ayına kıyasla 61.000 düşüşle 7.340.000 olarak 2020 yılının Nisan ayından beri ilk genel düşüşü kaydetti. Sektördeki istihdam, sektördeki istihdam 2020 yılının Şubat ayındaki en son zirveden bu yana 308.000 veya %4 azaldı.

Şubat ayında inşaat sektöründe en çok istihdam kaybı, Ocak ayında kaydedilen 400’ün ardından 60.800 ile konut dışı inşaat sektöründe görüldü. Şubat ayındaki toplam istihdam, yıllık bazda %6,8 veya 316.000 daha düşük oldu. Şubat ayına kadar, salgının çıktığı ilk iki ayda işsiz kalan işçilerden yalnızca yarısı işine tekrar girebildi.

Söz konusu ayda, konut binaları ile özel ticari konutlardan oluşan konut inşaatı sektöründeki istihdam 200 düşüş gösterdi, ancak sektördeki istihdam geçen yılın aynı ayına kıyasla hafifçe daha yüksek seviyede kaldı.

Konut dışı inşaat sektöründeki işsizlik ise son bir yılda arttı. Şubat ayında toplam işsiz kalan inşaat çalışanlarının sayısı, geçen yıl kaydedilen 531.000’e kıyasla 921.000 olarak kaydedildi. Bu seviye, Şubat ayı için 2014 yılında kaydedilenden bu yana en yüksek seviye oldu. Şubat ayında sektördeki işsizlik oranı, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen %5,5’e göre %9,6 oldu.