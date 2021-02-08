ABD inşaat sektöründe işsizlik oranı Ocak ayında %9,4 oldu

Pazartesi, 08 Şubat 2021 12:20:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği’nin verilerine göre, ABD inşaat sektörü istihdamı Ocak ayında değişmeyerek, 2020 yılının başında salgının yarattığı zararlara yönelik üst üste sekiz ay kaydedilen iyileşmeyi sona erdirdi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Ocak ayında inşaat sektörü istihdamında görülen duraklama, salgından önce başlanan projeler sona erdiği ve yeni projeler de bekletildiği için sektörün daha da kötüye gidecek oluşunun habercisi olabilir. Ekonominin büyük kısmının hala kapalı olması ya da düşük seviyede faaliyet göstermesi nedeniyle birçok konut dışı müteahhitçinin proje alması uzun sürebilir,” şeklinde konuştu.

Ocak ayında inşaat sektörü istihdamı, Aralık ayına kıyasla 3.000 düşerek 7.392.000 oldu. Ancak, sektördeki istihdam Şubat ayındaki en son zirveden bu yana, 256.000 veya %3,3 azaldı.

Simonson, konut dışı inşaat sektörünün, konut inşası ile ev dekorasyonu sektöründen çok daha yavaş bir iyileşme kaydettiğini belirtti. Sektörün her iki segmenti de Şubat ve Nisan ayları arasındaki pandemi öncesi zirveye kıyasla çok büyük istihdam kayıplarına sahipken, konut inşaatı ve özel ticaret müteahhitleri tüm istihdam kayıplarını telafi etti. Buna karşılık, konut dışı binalar, özel ticari konutlar ile ağır ve inşaat mühendisliği inşaatlarından oluşan konut dışı inşaat istihdamı, Ocak ayında Şubat ayına göre 259.000 veya %5,5 daha düşüktü. Geçen ay itibarıyla, konut dışı inşaat sektöründeki istihdam kaybının yalnızca %60’ı silindi.

Sektörün işsizlik oranı 2020 yılında artış gösterdi. Ocak ayında sektördeki işsizlik oranı, 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen %5,4’e göre %9,4 oldu. Bir önceki yıla kıyasla, toplam işsiz kalan inşaat çalışanlarının sayısı 938.000 olarak kaydedildi. Her iki rakam da 2015’ten bu yana Aralık ayındaki en yüksek rakamlardı.