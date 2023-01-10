ABD inşaat sektöründe işsizlik oranı Aralık ayında şimdiye kadarki en düşük seviyede

Salı, 10 Ocak 2023 09:54:20 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada, ABD inşaat sektöründe istihdamın geçtiğimiz yılın Aralık ayında 28.000 arttığı ve istihdam oranın çok düşmesine bağlı olarak sektördeki saatlik ücretlerin diğer sektörlere kıyasla daha sert yükseltilmeye devam ettiği belirtildi. Birlik yetkilileri, boş pozisyonları doldurmakta zorlanmalarına rağmen müteahhitlerin çoğunun inşaat talebine yönelik iyimser olduğunu söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “İnşaat sektöründe önceye kıyasla daha fazla kişi çalışıyor ve bu rakamların artmaya devam etme ihtimali bulunuyor. Ancak müteahhitler her ne kadar 2023 yılına yönelik iyimser olsa da işsizlik oranının rekor seviyeye düşmesi karşısında yeterli işçi bulma konusunda endişe duyuyor,” dedi.

İnşaat sektöründe toplam istihdam Aralık ayında yıllık 231.000 veya %3,1 artışla 7.777.000 seviyesine yükseldi. Söz konusu ayda konut dışı inşaat firmaları 17.900, konut inşaat firmaları ise 9.500 alım yaptı.

Aralık ayında sektördeki ücretler diğer özel sektörlere kıyasla daha hızlı bir şekilde artmaya devam etti. Ortalama saatlik kazanç 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 31,25$ seviyesine kıyasla %6,1 artarak 33,15$ seviyesine yükselerek özel sektör kazancının %5 üzerinde yer aldı. İnşaat işçilerinin saatlik ücretleri özel sektörün tamamının ortalama %18,1 üzerine çıktı.

Deneyimli iş arayanların işsizlik oranı Aralık ayında 2021 yılının aynı ayında kaydedilen %5’e kıyasla %4,4’e geriledi. İşsiz inşaat işçilerinin sayısı 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 497.000’e kıyasla %11 azalarak 443.000’e indi.