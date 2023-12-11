ABD inşaat sektöründe işçi alımları Kasım ayında yavaşladı

Pazartesi, 11 Aralık 2023 09:52:43 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada Kasım ayında sadece 2.000 işçinin iş başı yaptığı ifade edildi. Ancak saatlik maaş artarken boş pozisyonların rekor seviyeye çıktığı belirtildi. Birlik yetkilileri bu düşüşün ihtiyacın azalmasından değil, iş gücünün olmamasından kaynaklandığını belirtti.

Kasım ayında istihdam, Ekim ayına kıyasla 2.000 artışla 8.033.000 seviyesinde yer aldı. Sektör, geçtiğimiz 12 ay içinde %2,6 artışla 200.000 yeni iş kapısı açtı. Konut inşaat şirketlerinde istihdam son 12 ayda 53.000 kişi artarken konut dışı inşaat sektöründe aynı dönemde 147.800 kişi istihdam edildi.

Bu hafta içinde hükümetin ayrı olarak yayımladığı bir raporda Kasım ayı sonunda inşaat sektöründe açılan iş sayısının 457.000 olduğu ve sayının inşaat sektöründe işçi bulmanın ne kadar zor olduğunu yansıttığını belirtildi.

Ekim ayında sektörde inşaat işçileri gibi sahada çalışan işçilerin ve çoğu ofis çalışanının saatlik kazançları yıllık %5,9 artışla 34,96$’a çıktı. İnşaat işçilerinin saatlik ücretleri özel sektörde üretim alanındaki çalışan ücretlerinin yaklaşık %19 üzerinde oldu.

Birlik yetkilileri, inşaat sektöründeki işçi azlığının sektörün büyümesi önünde bir engel olduğunu ve daha yeni, yüksek maaşlı pozisyonların açılmasını zorlaştırdığını belirterek federal ve yerel yetkililerden insanları inşaat sektörüne yönlendirecek eğitim ve yetiştirme programlarına yönelik teşvikleri artırmalarını istedi.