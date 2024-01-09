ABD inşaat sektöründe Aralık ayında işçi sayısı ve maaşlar arttı

Salı, 09 Ocak 2024 10:08:07 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada Aralık ayında 17.000 işçinin iş başı yaptığı ve maaşların diğer sektörlere kıyasla daha hızlı bir şekilde arttığı ifade edildi. Birlik yetkilileri bu hafta yayımlanan bir ankette şirketlerin 2024 yılında daha fazla işçi çalıştırmayı beklediğini ancak vasıflı işçi bulma konusunda zorluk yaşadığını ifade etti.

Aralık ayında istihdam, Kasım ayına kıyasla 17.000 artışla 8.056.000 seviyesinde yer aldı. Sektör, 2023 yılında yıllık %2,5 artışla toplam 197.000 yeni iş imkanı yarattı. Konut inşaat şirketlerinde istihdam Aralık ayında 5.500, son 12 ayda ise 40.100 kişi artarken konut dışı inşaat sektöründe aylık 11.900 artış görüldü ve aynı dönemde 157.300 kişi istihdam edildi.

Aralık ayında sektörde inşaat işçileri gibi sahada çalışan işçilerin ve çoğu ofis çalışanının saatlik kazançları yıllık %5,1 artışla 34,92$’a çıktı. İnşaat işçilerinin saatlik ücretleri özel sektörde üretim alanındaki çalışan ücretlerinin yaklaşık %19 üzerinde oldu.

Perşembe günü yayımlanan bir anketin sonuçlarına göre, ankete katılan yaklaşık 1.300 inşaat şirketinin %69’u 2024 yılında işçi sayısının artmasını beklerken %10’u işçi sayısının gerileyeceğini düşünüyor. Şirketlerin %59’u ise işçi alımlarının 2023’e kıyasla eşit zorlukta ya da daha zor olmasını bekliyor.

Birlik yetkilileri, Biden hükümetinin sırtını yasladığı altyapı, yenilenebilir enerji ve gelişmiş imalat projelerinin vasıflı işçi bulunamadığı durumda sıkıntı yaşayacağını ifade ederek Washington’daki yetkililerden işçi temelli göç politikalarını gözden geçirmelerini ve teknik eğitim programlarını teşvik etmelerini talep etti.