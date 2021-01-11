ABD inşaat sektörü istihdamı sektördeki karamsarlığa rağmen Aralık ayında arttı

Pazartesi, 11 Ocak 2021 12:30:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği’nin verilerine göre, ABD inşaat sektörü istihdamı, Aralık ayında hem konut hem de konut dışı müteahhitler için artarak 51.000 oldu. Ancak birlik yetkilileri son anketin, müteahhitler arasında giderek yaygınlaşan 2021’de mevcut iş hacmi konusundaki karamsarlığı gösterdiğini söyleyerek yetkilileri ekonomiyi güçlendirmeye odaklanıp inşaat talebini artırmaya yönelik önlemler almaya çağırdılar.

ABD Genel Müteahhitler Birliği Baş Ekonomisti Ken Simonson, Simonson, “Aralık ayındaki istihdam artışları, projelere yönelik sürekli talepten ziyade muhtemelen ay için normalden daha ılıman havayı yansıtıyor.” dedi. Aslında, anketimiz, müteahhitlerin neredeyse tüm konut dışı proje türleri için iş hacminin düşme olasılığını beklediğini ve çoğu firmanın proje iptalleri veya ertelemeleri yaşadığını tespit etti.” diye ekledi.

Aralık ayında inşaat sektörü istihdamı, Kasım ayına kıyasla %0,7 artarak 7.413.000 oldu. Ancak, sektördeki istihdam Şubat ayındaki en son zirveden bu yana, 226.000 veya %3 azaldı.

Simonson, konut inşaatının pandemiyi konut dışı inşaata göre daha iyi atlattığını sözlerine ekledi. Sektörün her iki segmenti de Şubat ve Nisan ayları arasındaki pandemi öncesi zirveye kıyasla çok büyük istihdam kayıplarına sahipken, konut inşaatı ve özel ticaret müteahhitleri tüm istihdam kayıplarını telafi etti. Buna karşılık, konut dışı binalar, özel ticari konutlar ile ağır ve inşaat mühendisliği inşaatlarından oluşan konut dışı inşaat istihdamı, Aralık ayında Şubat ayına göre 241.000 daha düşüktü.

Sektörün işsizlik oranı 2020 yılında neredeyse iki katına çıktı. Aralık ayında sektördeki işsizlik oranı, 2019 yılının Aralık ayına göre, %5 artarak %9,6 oldu. Bir önceki yıla kıyasla, toplam işsiz kalan inşaat çalışanlarının sayısı 930.000 olarak kaydedildi. Her iki rakam da 2013’ten bu yana Aralık ayındaki en yüksek rakamlardı.