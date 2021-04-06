ABD inşaat harcamaları Şubat ayında %0,8 düştü

Salı, 06 Nisan 2021 12:29:31 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Şubat ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamanın yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,52 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Ocak ayı tahmininin %0,8 altında yer alırken, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 1,44 trilyon $ tahmininin %5,3 üstünde bulunuyor. Bu yılın ilk iki ayında ise, inşaata yönelik harcamalar geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 203,2 milyar $’a kıyasla %4,9 artışla 213,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Şubat ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,17 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran revize edilmiş Ocak ayı tahminlerinin %0,5 altında bulunuyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 718 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Ocak ayı tahmininin %0,2 altında yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ocak ayı tahminlerinin %1 altında yer alarak 452 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Şubat ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ocak ayı tahminlerinin %1,7 altında yer alarak 351,2 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ocak ayı tahminlerine kıyasla %3,2 düşüşle 86,9 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu inşaatı harcamalarının mevsimsel etkilerden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Ocak ayı tahminlerinin %0,6 altında yer alarak 103 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.